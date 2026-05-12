Una quarantena de comerços se sumen al projecte ‘Radars’ per detectar casos de vulnerabilitat entre la gent gran

El projecte ‘Radars’ ja està en funcionament a Andorra la Vella amb una quarantena de comerços adherits, amb l’objectiu de detectar situacions de solitud no desitjada i possibles casos de vulnerabilitat entre la gent gran que viu sola. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, qui ha presentat el funcionament del projecte, ha explicat que els establiments col·laboradors -entre els quals hi ha farmàcies, perruqueries i comerços de barri- disposaran d’un distintiu identificatiu perquè les persones grans sàpiguen on poden adreçar-se en cas de necessitar ajuda o suport.
Segons ha exposat, l’envelliment de la població i l’augment de persones grans que viuen soles han estat determinants per adaptar aquest model a Andorra. Així, la titular d’Afers Socials ha alertat que aquesta realitat “pot comportar un aïllament social invisible” i derivar en situacions de risc, especialment perquè moltes persones grans “no demanen ajuda”. A més, ha agraït la implicació dels establiments que ja formen part del projecte i ha animat altres comerços de la capital a sumar-s’hi, ja que la voluntat és ampliar progressivament la xarxa de comerços adherits a altres barris de la capital i estendre el projecte a Sant Julià de Lòria i a la resta de parròquies.
“Fins ara ja anàvem fent aquesta tasca, ara l’ordenem i tenim una institució i un telèfon on dirigir-nos per avisar d’aquelles situacions que podem sospitar que siguin de risc” – Roser Miró
Des dels establiments participants, la iniciativa s’ha valorat positivament perquè permet donar estructura a una tasca que, en molts casos, ja es feia de manera informal. “Fins ara ja anàvem fent aquesta tasca, ara l’ordenem i tenim una institució i un telèfon on dirigir-nos per avisar d’aquelles situacions que podem sospitar que siguin de risc”, ha explicat la farmacèutica Roser Miró. Per altra banda, el president de la Federació de la Gent Gran, Félix Zapatero, també ha celebrat la posada en marxa del projecte, tot remarcant que ‘Radars’ complementa serveis ja existents, com la teleassistència o altres recursos privats.
Un dels pilars del projecte és la participació dels voluntaris, encarregats de contactar setmanalment amb persones majors de 65 anys que viuen soles i no disposen d’una xarxa social pròxima. “A través d’una conversa, podem detectar si hi ha alguna situació de risc que hem de comunicar als coordinadors”, ha explicat el voluntari Pere Balsa, qui ha detallat que moltes persones “s’han obert des del primer moment” explicant la seva situació personal. “Hi ha casos de persones que no poden sortir de casa, i nosaltres, amb aquesta trucada, els acompanyem i els donem suport”, ha afegit.