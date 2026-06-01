Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI

El repte de recuperar la confiança perduda

La darrera Enquesta Primavera Política deixa una dada especialment significativa: la creixent desafecció envers el Govern. Més enllà de les preferències electorals o de l’ascens d’unes formacions sobre unes altres, el que reflecteix l’estudi és un deteriorament sostingut de la confiança ciutadana en l’acció de l’Executiu. La valoració del Govern entre els andorrans cau fins al 4,4 sobre 10, el registre més baix des que es va iniciar la sèrie històrica l’any 2012. Paral·lelament, augmenta de manera notable el percentatge de ciutadans que consideren que la situació política és dolenta o molt dolenta. No es tracta d’una fluctuació puntual, sinó d’una tendència que s’ha anat consolidant en els darrers anys. Les enquestes no decideixen eleccions, però sí que ofereixen indicadors valuosos sobre l’estat d’ànim col·lectiu. I el missatge que emergeix d’aquest estudi és clar: una part creixent de la societat reclama respostes més efectives i una major capacitat de generar confiança en la gestió pública.

Altres Editorials
Una llengua viva en un país que també canvia
Aturar-se per avançar millor
Comparteix
Últimes notícies
  • Política
Concòrdia seria la força més votada si ara se celebressin eleccions generals, amb el suport del 35,5% dels enquestats
  • Política
Escalé, encoratjat amb els resultats de l’AR+I, però «amb molta prudència», ja que «encara no s’ha guanyat res»
  • Política
Casal atribueix la manca de candidat de DA per a les eleccions com a factor clau d’uns resultats que «no ens agraden»
Articles d'opinió
Hope Palestina
La paràlisi del món i el mil·lenari de la solidaritat
Fèlix Iturbide
Presoners de qui controla el relat
Josep Roig
L’Andorra que s’amaga del món
Enquesta

No et quedis sense el nostre exemplar en PDF

Descarrega

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu