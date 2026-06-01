El repte de recuperar la confiança perduda

La darrera Enquesta Primavera Política deixa una dada especialment significativa: la creixent desafecció envers el Govern. Més enllà de les preferències electorals o de l’ascens d’unes formacions sobre unes altres, el que reflecteix l’estudi és un deteriorament sostingut de la confiança ciutadana en l’acció de l’Executiu. La valoració del Govern entre els andorrans cau fins al 4,4 sobre 10, el registre més baix des que es va iniciar la sèrie històrica l’any 2012. Paral·lelament, augmenta de manera notable el percentatge de ciutadans que consideren que la situació política és dolenta o molt dolenta. No es tracta d’una fluctuació puntual, sinó d’una tendència que s’ha anat consolidant en els darrers anys. Les enquestes no decideixen eleccions, però sí que ofereixen indicadors valuosos sobre l’estat d’ànim col·lectiu. I el missatge que emergeix d’aquest estudi és clar: una part creixent de la societat reclama respostes més efectives i una major capacitat de generar confiança en la gestió pública.