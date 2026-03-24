Una seixantena de persones grans s’incorporaran inicialment al projecte Radars a partir d’aquest mateix abril

“No creiem que les 1.775 persones necessitin el nostre suport, però sí que al voltant d’unes 50-60 persones serien les primeres en aprofitar-se”. Així ha explicat la cap d’àrea de Serveis Socials i Sociosanitaris, Montserrat Gil, l’abast inicial del projecte Radars, el qual començarà amb un primer grup reduït de persones grans per fer-ne un seguiment específic.
Aquest desplegament s’emmarca en un context d’envelliment de la població, amb 14.105 persones majors de 65 anys al país, de les quals 3.544 viuen soles. Pel que fa al funcionament, el projecte es basa en una xarxa de voluntariat i un protocol d’actuació estructurat. Actualment hi ha 16 voluntaris vinculats a l’atenció domiciliària i cinc més en formació específica per al programa. Aquests seran els encarregats de realitzar trucades periòdiques —inicialment setmanals— i de vincular els usuaris amb activitats o recursos disponibles.
A Andorra hi ha 14.105 majors de 65 anys, 3.544 viuen sols i 1.775 superen els 75 anys, col·lectiu prioritari del projecte
A més, s’ha establert un protocol d’alerta que permet derivar els casos detectats cap als professionals dels comuns o del Govern. “Hi haurà un protocol d’alerta on directament es derivarà els professionals”, ha indicat Gil, qui ha afegit que els voluntaris disposaran dels contactes necessaris per activar-lo.
El projecte arrencarà aquest abril a Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria, parròquies on ja s’han completat enquestes específiques sobre la gent gran. Segons ha detallat Gil, “a la capital, s’han identificat zones amb major concentració de població vulnerable, com el barri del Mitjavila, Riberaygua, Prada Ramon o Ciutat de Valls”, mentre que a Sant Julià ha assegurat que “la distribució és més homogènia”.
Voluntaris i comerços de proximitat, especialment farmàcies, formen la xarxa comunitària clau per detectar casos i activar el protocol d’alerta
La implementació continuarà progressivament a la resta de parròquies. Canillo i Ordino podrien incorporar-se “durant l’estiu”, segons apunten des del ministeri, gràcies a la informació prèvia disponible i la col·laboració dels comuns. Posteriorment, el desplegament s’estendrà a la Massana, Encamp i Escaldes-Engordany.
Un dels pilars del projecte és la implicació del teixit comunitari. Els comerços de proximitat, especialment les farmàcies, tindran un paper rellevant en la detecció de situacions de vulnerabilitat. “Les farmàcies seran un punt clau, però també qualsevol comerç que es vulgui adherir”, ha destacat Gil, subratllant que es treballarà per ampliar aquesta xarxa.
Finalment, la iniciativa preveu accions de divulgació per donar a conèixer el projecte i fomentar la participació. Aquestes es duran a terme a les llars de jubilats, amb l’objectiu de captar nous voluntaris, així com mitjançant materials informatius com punts de llibre coincidint amb Sant Jordi.