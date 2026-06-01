Escalé, encoratjat amb els resultats de l’AR+I, però «amb molta prudència», ja que «encara no s’ha guanyat res»

El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha valorat amb optimisme, però també amb prudència, els resultats de l’Enquesta Primavera Política 2026 d’Andorra Recerca i Innovació. «Encara no s’ha guanyat res», ha afirmat en declaracions a EL PERIÒDIC, tot indicant que les dades mostren «clarament» que «una alternativa de país és possible, posant l’accent sobre el model, el creixement desordenat que hem tingut i la pèrdua de qualitat de vida».
D’aquesta manera, el líder de Concòrdia ha deixat clar que els resultats obtinguts –els quals situen la formació al capdavant de la intenció de vot decidit i simpatia amb un 18,3%, per davant de Demòcrates, amb un 14%–encoratgen el grup polític a continuar treballant de cara al futur. Tot i això, ha remarcat que els reben «amb molta prudència», especialment perquè encara hi ha un elevat nombre d’indecisos.
Escalé també ha destacat que l’enquesta reflecteix un malestar creixent entre la ciutadania. «Es veu pitjor Andorra avui que fa uns anys. I això no és tolerable», ha assenyalat, tot afegint que «necessitem un esforç col·lectiu per canviar aquesta situació». En aquest sentit, ha considerat que els resultats evidencien la necessitat de replantejar el model de país impulsat durant els darrers anys.
Pel que fa a altres indicadors de l’estudi, els quals situen l’accés a l’habitatge i el cost de la vida com les principals preocupacions socials, Escalé ha afirmat que «no és cap sorpresa«. De fet, ha ampliat el focus a altres qüestions que, al seu entendre, també afecten la qualitat de vida dels ciutadans, com ara el trànsit, la saturació dels serveis públics o les llistes d’espera sanitàries. «Hores d’espera per veure el metge», ha exemplificat.
En aquesta línia, el màxim representant de Concòrdia ha sostingut que el país viu un moment de forta tensió i ha defensat la necessitat d’impulsar «un canvi de direcció en les persones i en els grups que han estat governant fins ara Andorra».
Cal recordar que l’enquesta també situa Escalé com el líder polític més ben valorat del país, amb una puntuació de 6,5 sobre 10 entre els ciutadans andorrans. Tot i això, el president del grup parlamentari ha insistit que la lectura principal dels resultats no ha de ser en clau personal, sinó com un senyal que «el país està molt més a prop de tenir un canvi de govern».