Un 16% de permisos per a la temporada no compleixen els requisits, tot i que el Govern manté que aquesta no perilla

El Govern assegura que la temporada d’hivern no està en risc malgrat l’increment d’incidències vinculades al canvi de criteris arran de l’entrada en vigor de l’Entry/Exit System i les limitacions dels 90 dies a l’espai Schengen. Segons ha detallat el ministre portaveu, Guillem Casal, després del Consell de Ministres, “només un 16% de les sol·licituds actuals no compleixen els requisits”, una xifra que considera perfectament assumible i que, segons ha remarcat, “no posa en perill la temporada”. Casal ha puntualitzat que aquest 16% fa referència al conjunt de sol·licituds tramitades des del 29 d’octubre, incloent tant la quota específica de temporada d’hivern com la quota general, i que el criteri determinant és la situació legal dels sol·licitants a l’espai Schengen.
El ministre ha volgut contrarestar la preocupació expressada pels sectors econòmics i per les patronals, els quals alerten que la nova normativa ha generat una fuga de treballadors i que “falta gent” per cobrir els llocs de temporada. Això no obstant, cal recordar que el col·lectiu peruà i el dels treballadors argentins han registrat sortides importants arran de l’avançament de l’Entry/Exit, amb prop d’un centenar de baixes en el primer cas i uns 350 en el segon. Tot i el context, l’Executiu manté que les dades oficials no reflecteixen un risc real per al mercat laboral d’hivern.
“Gairebé totes compleixen els requisits, i l’evolució és clarament positiva” – Guillem Casal
Casal ha explicat que, fa quinze dies, el 25% de les sol·licituds no complien els requisits; la setmana passada, la xifra havia baixat al 23%; i ara se situa en el 16%. “Gairebé totes compleixen els requisits, i l’evolució és clarament positiva”, ha afirmat, tot remarcant que la disminució respon al procés d’adaptació al canvi normatiu i no pas a un problema estructural. Del total de 1.087 sol·licituds presentades fins al 18 de novembre, 130 —les entrades a partir del 29 d’octubre, data de la modificació normativa— són les que quedarien fora per no estar en situació regular a l’espai Schengen.
El portaveu ha destacat que, una vegada superada la meitat de novembre, “ja és possible comparar la situació amb l’any passat”. Les dades serien gairebé “idèntiques”: 1.087 sol·licituds enguany, per 1.097 el 2024. “Hi ha deu sol·licituds menys. És una diferència mínima. Les xifres són pràcticament les mateixes i no hi ha cap indici que la temporada estigui en perill”, ha insistit.
“Hi ha deu sol·licituds menys que l’any passat; és una diferència mínima i no hi ha cap indici que la temporada estigui en perill” – Guillem Casal
Pel que fa a les 60 sol·licituds afectades la primera setmana de l’entrada en vigor del nou criteri, Casal ha afirmat que “no es podia aplicar cap requeriment” i que “els 60 treballadors ja estan regularitzats”. Així, ha remarcat que “Andorra no té la capacitat de desregularitzar” i que l’única opció era acceptar el seu estat documental tal com constava. A més, ha aportat la comparativa per sectors per reforçar el missatge que la situació és estable. Al lloguer d’esquí, les sol·licituds han passat de 111 a 99, mentre que en l’hoteleria hi ha un lleuger increment: de 760 l’any passat a 791 aquest any, amb “una mica més de comunitaris”, segons Casal.
Pilotes fora i crida a la calma
Sobre l’Entry/Exit System, el ministre ha recordat que el Govern “ja va activar els contactes diplomàtics en el seu moment” i que s’espera tancar converses a finals d’any per iniciar negociacions bilaterals amb França i Espanya. A més, ha reiterat que l’entrada en aplicació prevista per al 2 de febrer correspon “a una prova pilot” i que “no influirà en el trànsit normal de la frontera”, però sí que pot tenir un impacte en el còmput dels 90 dies dins l’espai Schengen, un factor clau en els permisos dels temporers.
Casal ha admès que no hi ha cap pla de contingència, però ho ha justificat assegurant que “amb les dades actuals no en cal cap” i que els indicadors disponibles “ens argumenten que la temporada no està en perill”. Tot i això, ha garantit que el Govern “seguirà en contacte amb la patronal implicada” per fer seguiment de l’evolució de les contractacions durant les pròximes setmanes.