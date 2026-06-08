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El Periòdic d'Andorra
Actuacions policials

Una banda organitzada hauria estafat més de 8.000 euros venent joies falses banyades en or a comerços del país

El grup, format per almenys cinc persones no residents, utilitzava peces de tungstè recobertes d’or que superaven les comprovacions inicials

El cos d’ordre continua investigant els presumptes autors de les estafes que es van produir dijous i divendres en establiments de compravenda d’or. Segons han informat, es tractaria d’una banda organitzada formada per, almenys, cinc persones no residents que venien joies falses fent-les passar per or autèntic. En realitat eren de tungstè, un metall que havien banyat amb una capa d’or perquè les verificacions donessin positiu.

Els membres del grup d’estafadors van acudir als comerços afectats per separat i en diferents moments per tancar diverses vendes. En un dels establiments van aconseguir-ho en tres ocasions dijous i en una quarta, divendres. Quan van intentar-ho un cinquè cop, les persones responsables del local van sospitar, van tornar a comprovar les peces i, quan van constatar que les havien enganyat, van alertar la Policia, la qual va desplegar un important dispositiu per mirar d’interceptar la banda.

Fins al moment s’ha interposat aquesta única denúncia per una estafa superior a 6.000 euros, però els investigadors són coneixedors d’un segon cas amb un perjudici de prop de 2.000 euros més. Dijous ho havien intentat en altres comerços similars sense èxit i sense que els establiments alertessin la Policia.

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