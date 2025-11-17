Grandvalira adverteix que la manca de temporers per l’Entry/Exit pot impedir obrir alguns serveis aquesta temporada

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha estat clar per referir-se a l’afectació de l’Entry/Exit System. «El tema de la contractació és per a nosaltres un neguit […] L’impacte en les nostres operatives és significatiu», ha assegurat aquest matí després de la presentació de la campanya d’hivern. De fet, ha posat el focus en el personal de restauració, «un pilar important» en les estacions d’esquí. «Si no podem contractar tot el personal, ens podria portar a no obrir alguns dels punts», ha lamentat, tot recordant que la voluntat és obrir les pistes el 5 de desembre.
Com ja ho va fer fa unes setmanes, Ledesma ha assenyalat que les estacions del país ofereixen entorn els 2.800 llocs de treball, dels quals 2.200 són temporers «que venen de tot arreu», i més de *»500 són treballadors fixos”. «Els equips de recursos humans i les unitats de negoci estan fent el màxim per a poder garantir les plantilles», ha incidit, apuntant que si bé s’està avançat, la problemàtica els continua generant molts dubtes. «Potser d’aquí a diverses setmanes d’arrencar la temporada no tenim tots els treballadors que necessitaríem per encetar», ha alertat.
«Potser d’aquí a diverses setmanes d’arrencar la temporada no tenim tots els treballadors que necessitaríem per encetar» – David Ledesma
«Tothom s’està posicionant cada vegada cap a un client més prèmium, i aquest requereix d’un servei prèmium», ha comentat el director de màrqueting. En aquest sentit, ha fet esment que en els darrers anys des de Grandvalira Resorts s’han anat fent formacions de personal per poder estar a l’altura d’aquest servei, i que ara, amb l’Entry/Exit, «tota aquesta inversió que vam fer es posa en risc» si els treballadors formats no poden repetir estada de temporada. “Ja saben què necessitem i quin nivell de servei volem donar; perdre’ls pot tenir una afectació directa en la qualitat”.
Un altre element que condiciona la situació és que les estacions “acullen i allotgen més del 50% dels treballadors que venen a Andorra”, un esforç que Ledesma ha qualificat “d’altíssim” tant a nivell econòmic com logístic. “Si volem donar un nivell de qualitat alt, necessitem que els nostres treballadors estiguin a gust”, ha insistit. Quant a la possible solució, Ledesma ha proferit que aquesta «ha de passar per intentar trobar treballadors en mercats on la legislació ens ho permeti». I això, segurament, vol dir amb un increment de sous.