Coma admet que el nou complex “no compleix la normativa”, però justifica l’excepció pels beneficis que aporta

«És veritat que no compleix la normativa, però per no complir la normativa aporta un benefici a la parròquia». Amb aquesta afirmació, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha defensat, en declaracions a EL PERIÒDIC, el tractament urbanístic que va rebre el nou complex urbanístic de la Querola i ha reivindicat la figura dels projectes singulars com una eina que permet excepcions a la regulació ordinària quan comporten contraprestacions per al territori.
«No es pot considerar aquest projecte com qualsevol altre, atès que és un projecte singular», ha remarcat Coma, qui ha afirmat que aquesta mena d’iniciatives tenen sentit quan generen un retorn per a la comunitat. En aquest cas, ha recordat que el projecte inclou la creació d’un Centre d’Interpretació de molleres i la conservació de la font situada davant del quart. «El benefici que s’aporta a la parròquia va ser que es va projectar un Centre d’Interpretació de les molleres que faria la propietat i que quedaria per a la parròquia», ha explicat.
Preguntada sobre la possibilitat que en el futur puguin aparèixer altres desenvolupaments similars, Coma ha assegurat que el comú està disposat a estudiar-los. «Si algun ciutadà, propietari de terreny o inversor vol fer un projecte singular, el comú està disposat a estudiar-lo», ha afirmat. En aquest sentit, ha reiterat que la corporació està oberta a «escoltar i treballar en projectes singulars» sempre que aportin beneficis per a la parròquia.
«Si algun ciutadà, propietari de terreny o inversor vol fer un projecte singular, el comú està disposat a estudiar-lo» – Maria del Mar Coma
Tanmateix, la mandatària comunal ha desvinculat el projecte de les actuals polítiques urbanístiques i ha recordat que el projecte es va concebre molt abans de les darreres modificacions del POUP. «Els seus inicis van ser fa aproximadament 20 anys», sota el mandat de Bonaventura Espot i Consol Naudi, tot reiterant, així, que el desenvolupament és anterior tant a la primera revisió del 2019 com a la modificació extraordinària posterior: «Ha sigut molt anterior a la revisió», ha insistit Coma, qui també ha assegurat que «no hem tingut cap crítica» pel desenvolupament del projecte.
Segons ha explicat, aquesta situació s’explica perquè el projecte és conegut des de fa molts anys i ha mantingut les mateixes característiques des del seu origen. «Ja se sabia el que es volia fer aquí, no és un projecte que s’hagi anat modificant», ha indicat la mandatària ordinenca, qui ha subratllat que la proposta actual respon al plantejament inicial: «Des de l’inici el projecte era en aquestes característiques», ha remarcat, afegint que «és difícil que es critiqui un projecte avui dia quan es va iniciar fa 15 anys, pràcticament».
Els recursos contra el POUP continuen la seva tramitació a la Batllia
Per altra banda, Coma ha explicat que els recursos presentats per propietaris disconformes amb les modificacions del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) continuen el seu recorregut judicial. Segons ha indicat, després de passar pels tràmits corresponents davant la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU), els expedients es troben actualment a la Batllia: «Ja estan seguint el seu procés», tot i no avançar terminis ni possibles resolucions judicials.