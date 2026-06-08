El CES avala una quota d’estiu de 500 treballadors per a l’hostaleria i avança 150 autoritzacions per a sectors essencials

El Consell Econòmic i Social (CES) ha donat llum verda a la quota especial de treballadors per a la temporada d’estiu del 2026 al sector hoteler, que es mantindrà en 500 autoritzacions, i també ha aprovat l’avançament de 150 places de la quota general destinades a cobrir necessitats urgents en sectors essencials. La patronal ha avalat les mesures per donar resposta a la manca de mà d’obra, mentre que els sindicats han tornat a reclamar una planificació més estructural del mercat laboral.
En relació amb la quota d’estiu, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que la proposta manté exactament el mateix volum de places que l’any passat, amb 450 autoritzacions temporals i 50 de treballadors fronterers.
En aquest sentit, la titular de Treball ha defensat que la quota continua sent necessària per garantir el funcionament del sector hoteler durant els mesos de màxima activitat turística. Segons ha recordat, la mesura dona resposta a una realitat que es repeteix cada estiu, ja que la mà d’obra disponible al mercat intern continua sent insuficient per cobrir totes les vacants existents. A més, ha destacat que el decret preveu la possibilitat d’ampliar excepcionalment la quota fins a un 30% si l’evolució de la demanda així ho requereix.
El decret preveu la possibilitat d’ampliar excepcionalment la quota fins a un 30% si l’evolució de la demanda així ho requereix
Des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), el seu director, Iago Andreu, ha valorat positivament el manteniment de la quota. «És exactament igual que la de l’any passat», ha recordat, tot afegint que la campanya anterior es va desenvolupar sense necessitat d’utilitzar l’ampliació extraordinària prevista. Per aquest motiu, ha considerat que les 500 places «respondran a les necessitats del sector» durant l’estiu.
Més crítica s’ha mostrat la representació sindical. El secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, ha reiterat les reserves de la seva organització envers el sistema de quotes. «Aquest model no dona estabilitat ni per la part de les empreses ni per la part dels treballadors», ha esmentat, tot subratllant que el sistema actual dificulta tant la consolidació professional com l’arrelament de les persones que arriben al país.
«Aquest model no dona estabilitat ni per la part de les empreses ni per la part dels treballadors» – Sergi Esteves
Tot i això, Esteves ha explicat que els representants sindicals han acabat votant favorablement la proposta perquè «ara mateix el sistema que tenim és aquest» i perquè les empreses necessiten cobrir llocs de treball. Amb tot, ha insistit que Andorra necessita una planificació més global que tingui en compte les particularitats de cada sector econòmic i permeti un creixement sostenible a llarg termini.
Unanimitat pels avançaments
Paral·lelament, el CES també ha informat favorablement de l’avançament de 150 autoritzacions de la quota general davant la previsió que les places actualment disponibles s’esgotin pròximament. Les noves autoritzacions es destinaran principalment als àmbits sanitari, educatiu, del transport col·lectiu de viatgers i de l’assistència domiciliària, i es descomptaran de la quota general que el Govern preveu aprovar la propera tardor.
Marsol ha explicat que la decisió respon al fet que alguns sectors ja es troben pràcticament al límit de les places disponibles. «Per evitar haver de tornar a convocar un Consell Econòmic i Social d’aquí a pocs dies, hem posat sobre la taula aquest avançament», ha indicat, tot destacant que es tracta d’ocupacions vinculades a serveis essencials per al funcionament del país. Des de la patronal, Andreu ha assegurat que aquesta situació era previsible i que les organitzacions empresarials ja havien advertit que la quota aprovada al maig podria esgotar-se abans de l’estiu, especialment després de les reduccions progressives aplicades en els darrers anys.
«Hem demanat a la ministra i al Govern que facin més control, sobretot sobre l’habitatge i els pisos pastera» – Joan Torra
Per la seva banda, Esteves ha diferenciat aquest avançament de la resta de quotes laborals i s’hi ha mostrat favorable perquè afecta professions que considera estratègiques. «Aquí sí que estem d’acord que cal ampliar-la perquè hi ha una necessitat realment existent», ha afirmat. No obstant això, també ha aprofitat per insistir que aquestes urgències no s’haurien de produir si existís una planificació més anticipada de les necessitats laborals i demogràfiques del país.
Finalment, des de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), el tresorer Joan Torra no s’ha oposat a la quota d’estiu, argumentant que les empreses necessiten disposar dels treballadors que requereixen per mantenir l’activitat econòmica. Tot i això, ha aprofitat per alertar de les dificultats d’habitatge que continuen afectant els temporers i ha reclamat més controls per evitar situacions de massificació. «Hem demanat a la ministra i al Govern que facin més control, sobretot sobre l’habitatge i els pisos pastera», ha manifestat.