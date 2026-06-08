El Papa reivindica la defensa de la vida “des de la concepció fins al seu ocàs” i referma el rebuig a l’avortament

El nou posicionament expressat pel papa Lleó XIV sobre l’avortament arriba en un moment especialment sensible per a Andorra. I és que, durant la seva intervenció al Congrés dels Diputats espanyol, el pontífex ha reiterat la doctrina tradicional de l’Església catòlica i ha defensat que «la defensa de la vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural». «Pot dir-se plenament justa una comunitat que deixa en l’ombra al nen encara no nascut, a l’ancià, al malalt, a qui sofreix en silenci o a qui depèn enterament de la cura dels altres?», ha reflexionat Lleó XIV davant els diputats.
«Si la vida deixa de ser reconeguda com un valor fonamental, quin futur poden tenir les nostres societats?», ha insistit el pontífex, qui ha qualificat aquesta qüestió de «meta de civilització» i ha defensat que no es tracta d’un debat parcial ni exclusivament confessional, tot reivindicant la família com a «realitat humana primera i fonament natural de la comunitat». “Quan aquesta certesa s’enfosqueix, els més vulnerables són les primeres víctimes i la llei perd el seu significat més profund: servir i protegir cada persona”, ha afegit.
«Pot dir-se plenament justa una comunitat que deixa en l’ombra al nen encara no nascut, a l’ancià, al malalt, a qui sofreix en silenci o a qui depèn enterament de la cura dels altres?» – Lleó XIV
Cal destacar que les declaracions de Lleó XIV es produeixen tot just una setmana després que el titular de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, confirmés que el text per despenalitzar la dona en matèria d’avortament ja està redactat, però reiterés que «de manera unilateralment no actuarem» mentre continuïn les reunions amb la Santa Seu. «Hem plantejat la despenalització per un costat, però sempre vinculat a mantenir l’estabilitat del sistema institucional», va afirmar Baró, qui va evitar fixar un calendari concret per a l’entrada a tràmit de la proposta, tot i assegurar que la qüestió s’haurà de resoldre abans que finalitzi l’actual legislatura.
Més enllà de l’avortament, Lleó XIV també ha dedicat una part destacada del seu discurs a la qüestió migratòria, la qual ha qualificat de «tràgic drama». «Nombrosos homes, dones i infants es veuen obligats, per circumstàncies moltes vegades dramàtiques, a marxar de les seves comunitats i deixar enrere éssers estimats, històries i vincles», ha recordat el pontífex, qui ha insistit que qualsevol discriminació per motius nacionals, ètnics, religiosos o lingüístics vulneren «greument el principi universal de la igual dignitat de tots els éssers humans».