L’Esbart Laurèdia tancarà el curs amb un recorregut escènic inspirat en llegendes i rondalles dels Pirineus

L’Esbart Laurèdia presentarà el pròxim 14 de juny l’espectacle de final de curs dels seus grups més joves sota el títol ‘Ballant Històries: rondalles, faules i llegendes’. La representació tindrà lloc al vestíbul del Centre Cultural Lauredià i reunirà una seixantena de dansaires de les seccions d’iniciació, infantils 1, infantils 2 i juvenils.
La proposta escènica trasllada a la dansa diversos relats tradicionals dels Pirineus i dels territoris de parla catalana. L’eix conductor serà l’Esperit del bosc de la Peguera, un personatge creat a partir de la màscara guanyadora del concurs vinculat a l’exposició ‘Darrere la màscara. Cultura, tradició i espectacle’.
L’espectacle mostrarà les particularitats de les llegendes, les rondalles i les faules mitjançant històries com ‘El testament del llop’, ‘Les tres ninetes d’Ordino’, ‘Els menairons’ o ‘El serrat de l’Esmeligat’, entre altres narracions procedents de Catalunya i les Illes Balears.
L’origen de l’Esperit del bosc de la Peguera es remunta a l’exposició celebrada entre gener i març del 2024 a la Sala Sergi Mas. La mostra va reunir més de 200 peces de la col·lecció Alas y Viento de Nacho Rovira, especialitzada en màscares tradicionals d’arreu del món, juntament amb elements representatius del patrimoni andorrà, com els capgrossos de Sergi Mas i la màscara de l’Ossa d’Ordino.
L’Esperit del bosc de la Peguera actuarà com a narrador d’un recorregut escènic per l’imaginari popular
En el marc d’aquella exposició es va organitzar un concurs de màscares. L’obra vencedora en la categoria d’adults va ser ‘Faune’, creada per Alexandra Baró, artista i professora de l’Escola d’Art del Comú de Sant Julià de Lòria. Abans d’incorporar-se a la col·lecció Alas y Viento, la peça ha estat reinterpretada per l’Esbart Laurèdia per donar vida al nou personatge que vertebra l’espectacle.
L’Esperit del bosc de la Peguera serà l’encarregat d’introduir les diferents històries amb la veu de Jordi Papiol, conegut per la seva interpretació de Satanàs als Pastorets. La màscara també participarà en l’exposició MASK Andorra, impulsada per Cultura Popular Ordino i el ministeri de Cultura, que es podrà visitar a l’Era del Raser entre el 10 de juny i el 23 d’agost.
Coincidint amb la inauguració de la mostra, prevista el 10 de juny a les 19.00 hores, els més petits de l’Esbart Laurèdia representaran la llegenda andorrana ‘El testament del llop’, amb l’Esperit del bosc de la Peguera com a narrador. Per a l’ocasió, els dansaires lluiran màscares elaborades per l’Escola d’Art del Comú de Sant Julià de Lòria per donar forma als diferents animals que apareixen a la història.
L’acte inaugural comptarà igualment amb la participació dels infantils de l’Esbart Valls del Nord, que interpretaran el Ball de Nans, i amb la presència de les Osses gran i petita d’Ordino.