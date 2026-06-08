[Amb vídeos] Bombers, Policia i SUM es desplacen a Andorra la Vella per una fuita de gas que ja està controlada

Fins a tres camions de Bombers, dues patrulles de la Policia i una ambulància s’han desplaçat aquesta tarda al carrer de Vianants de la capital per una fuita de gas que a hores d’ara ja està extingida. L’avís l’ha donat una veïna de l’edifici i, quan ha arribat la primera dotació de Bombers, ha confirmat amb la lectura d’explosímetres la fuita de gas butà, segons ha confirmat a EL PERIÒDIC el cap de guàrdia del cos. Així, s’ha procedit a evacuar totes les persones de l’immoble i s’han posat a una distància de seguretat de 60 metres.
A partir de llavors, els Bombers han entrat pis per pis fins a localitzar la fuita, en un apartament del cinquè pis. L’han tallat i «hem procedit a ventilar tot l’edifici, que és la part més delicada», ha mencionat l’agent. Una vegada finalitzada aquesta tasca, s’han fet comprobacions a la planta baixa per acabar de verificar que no hi hagués perill.