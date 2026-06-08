La Nit de la Candela tornarà a il·luminar els carrers d’Ordino amb més d’11.000 espelmes i noves estructures penjants

«Una nit que sabem que molta gent espera i que reserva en les seves agendes». Amb aquestes paraules, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha presentat la setena edició de la Nit de la Candela, la qual se celebrarà el 18 de juny i tornarà a transformar el nucli antic de la parròquia amb més d’11.000 espelmes. La principal novetat d’enguany serà la instal·lació d’estructures penjants en diversos carrers i espais del centre històric amb l’objectiu de ressaltar la pedra de les façanes i reforçar el caràcter patrimonial de l’entorn. Aquestes intervencions complementaran la il·luminació amb espelmes que caracteritza l’esdeveniment des dels seus inicis.
Coma ha destacat el caràcter singular de la proposta, en un escenari cultural a cel obert: «La Nit de la Candela és una festa que anticipa l’estiu per viure als carrers, a les places i als jardins únics d’Ordino», posant en relleu que pemet «donar valor a la bellesa del nostre poble, al patrimoni arquitectònic i artístic». A més, la mandatària comunal també ha remarcat que alguns dels espais que formen part del recorregut estan catalogats com a béns d’interès cultural i formen part del patrimoni nacional. Per aquest motiu, ha agraït la col·laboració del Ministeri de Cultura per facilitar l’ús d’aquests indrets durant la celebració.
«És una proposta singular amb una intervenció artística i cultural on el poble d’Ordino s’il·lumina amb milers d’espelmes» – Maria del Mar Coma
La cita arribarà enguany a la seva setena edició després d’haver-se consolidat com una de les propostes culturals més destacades de l’inici de l’estiu. A més, cal destacar el model de producció de l’esdeveniment, desenvolupat íntegrament amb recursos comunals i amb la participació de voluntaris de la parròquia: «És una intervenció efímera en l’espai que no deixa cap petjada ni tampoc és invasiva». En aquest sentit, Coma ha afirmat que la Nit de la Candela és coherent amb el model cultural i turístic que promou Ordino i amb el reconeixement internacional de Best Tourism Village.
Pel que fa a la programació, entre les 21.30 i les 01.00 hores, hi haurà actuacions musicals i espectacles en diversos punts del poble. El cartell inclou Wax & Boogie Trio a la plaça Major; Richy Vuelcom i David Amat a la placeta del Pajó; Vibrand Músic al pati de l’Era Rossell; Manos de Fuego al jardí de Casa Pairal; Odara als jardins de Casa d’Areny-Plandolit, i Neus Mar als jardins de Casa Rossell. També s’oferiran visites guiades gratuïtes, activitats infantils i una oferta gastronòmica reforçada amb diversos foodtrucks.
Finalment, per facilitar l’arribada de visitants, el comú habilitarà un centenar de places d’aparcament extraordinàries a l’avinguda de les Moles, les quals s’afegiran als estacionaments habituals de la parròquia.