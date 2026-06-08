La contractació en origen s’estrenarà aquest hivern amb 450 places entre el suport empresarial i els recels sindicals

La contractació en origen serà una realitat aquest hivern amb una prova pilot de 450 places destinades al sector de l’hostaleria. La iniciativa, presentada aquest dilluns al Consell Econòmic i Social (CES), pretén oferir una nova via per captar mà d’obra extracomunitària i donar resposta a les dificultats de cobertura de llocs de treball que fa anys que denuncia el sector.
Així, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha explicat que el projecte és fruit dels mesos de treball mantinguts amb els agents econòmics i que ja s’ha arribat a un acord amb el sector per posar-lo en marxa aquest hivern. «Ja es podrà iniciar la prova pilot de la contractació en origen per a aquesta propera temporada d’hivern», ha afirmat, tot detallant que la iniciativa preveu 450 llocs de treball que es descomptaran de la quota de temporers d’hivern.
Segons ha exposat, els treballadors podran ser contractats durant un màxim de nou mesos i, una vegada finalitzada la relació laboral, hauran de retornar obligatòriament al seu país d’origen o a un altre país fora de l’espai Schengen. «És una prova pilot i veurem com funciona, però en principi tothom està d’acord que ho tirem endavant», ha destacat.
«És una prova pilot i veurem com funciona, però en principi tothom està d’acord que ho tirem endavant» – Conxita Marsol
Igualment, Marsol ha posat en relleu que el sistema finalment s’obrirà a treballadors de qualsevol nacionalitat extracomunitària, descartant així limitar-lo exclusivament a Colòmbia. «L’acord, i és bastant a demanda del sector, és que pugui ser en qualsevol país», ha assenyalat, afegint que els empresaris podran recórrer als contactes que ja tenen en mercats com l’argentí, el xilè o altres països llatinoamericans.
Entre altres detalls, la titular de Treball ha remarcat que les empreses hauran d’assumir el 50% del cost del bitllet d’anada i tornada i acreditar que disposen d’un allotjament per als empleats contractats. A més, ha apuntalat que els treballadors arribaran al Principat amb tota la documentació revisada i amb les condicions laborals tancades. «Quan vindran, tindran tot assegurat: el lloc de treball, el salari i l’habitatge», ha deixat clar.
Per a Marsol, aquest nou model aportarà més garanties tant per a les empreses com per als treballadors, ja que la validació de la documentació es farà abans del desplaçament. D’aquesta manera, ha subratllat que les persones contractades arribaran amb la certesa que compleixen els requisits exigits i amb la feina garantida. Tot i això, ha insistit que el projecte es revisarà una vegada conclosa la primera temporada per valorar-ne els resultats i introduir, si cal, modificacions en el reglament.
«Havíem sol·licitat que es pogués obrir aquesta contractació no només a Colòmbia, sinó d’altres nacionalitats» – Iago Andreu
Per la seva banda, el director de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, ha valorat positivament la iniciativa, tot i advertir que no resoldrà per si sola les necessitats del mercat laboral. «La contractació en origen és una eina més, no és la solució ni la panacea», ha assenyalat. Amb tot, ha considerat que el principal valor del model és que permet «endreçar» una part dels fluxos migratoris vinculats a les temporades.
El representant de la CEA també ha celebrat que finalment la contractació no es limiti a una sola nacionalitat, tot recordant que aquesta era una de les demandes que la patronal havia traslladat al Govern durant les negociacions. «Havíem sol·licitat que es pogués obrir aquesta contractació no només a Colòmbia, sinó d’altres nacionalitats», ha indicat, argumentant que això permetrà a les empreses recórrer a treballadors que ja coneixen o que han prestat servei anteriorment al país.
Tot i la valoració positiva, Andreu ha insistit que l’èxit del projecte només es podrà mesurar quan s’hagi completat el primer cicle. «La valoració no l’hem de fer ara, l’haurem de fer l’any que ve», ha apuntat, tot afegint que serà aleshores quan es podrà determinar si les 450 places han estat suficients i si el model ha respost a les expectatives generades.
El SEP adverteix que «continua «sense ser la solució real» per donar resposta als problemes estructurals del mercat laboral
Des de la vessant sindical, el secretari general del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), Sergi Esteves, ha mantingut una posició més reservada. Tot i reconèixer que la fórmula pot aportar «una miqueta més d’estabilitat» en comparació amb el sistema actual, ha advertit que continua sense donar resposta als problemes estructurals del mercat laboral. «Continua sense ser la solució real», ha afirmat.
En aquesta línia, Esteves ha assenyalat que la proposta pot ajudar a cobrir les necessitats d’alguns sectors econòmics, però considera que continua basada en un model de temporalitat que dificulta la consolidació de projectes de vida estables i la fidelització dels treballadors.
Una posició encara més crítica ha expressat el tresorer de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Joan Torra, qui ha reiterat l’oposició de l’organització a aquesta fórmula de contractació. «Nosaltres ens hem oposat a la contractació en origen des del principi», ha manifestat.
En les seves declaracions, Torra ha argumentat que el model continua recorrent a treballadors procedents de països amb menys oportunitats econòmiques sense resoldre les problemàtiques de fons existents al país, tot advertint que l’arribada de nous treballadors temporals podria accentuar encara més la tensió de l’habitatge si no es garanteixen condicions dignes d’allotjament.
«Nosaltres ens hem oposat a la contractació en origen des del principi» – Joan Torra
«Amb aquesta forma de contractació no resolem res», ha assegurat el representant sindical, qui també ha defensat que qualsevol política de captació de mà d’obra hauria d’anar acompanyada de millores en les condicions salarials i residencials per evitar situacions de precarietat.
Malgrat les divergències entre patronal i sindicats, la prova pilot ha rebut llum verda per continuar la seva tramitació. El Govern preveu aprovar pròximament el reglament específic que haurà de regular aquesta nova modalitat de contractació, amb l’objectiu que pugui estar operativa de cara a la temporada d’hivern 2026-2027.