Uns 350 treballadors argentins ja han hagut de marxar del Principat per l’avançament de l’Entry/Exit System

Fins dimarts d’aquesta setmana, Argentinos en Andorra ha comptabilitzat 350 temporers ja contractats per a la campanya d’hivern que han hagut de marxar del país a causa de l’avançament de l’Entry/Exit. Segons el president de l’associació, Marcelo Ponce, la xifra podria arribar als 500 o 600 a finals de setmana. “Són més de 350 que tenim ja confirmats que van marxar fins dimarts, i la resta que encara està arribant també marxa. Tenim aproximadament entre 500 i 600 argentins que han hagut de marxar els últims dies”, ha explicat Ponce.
Així, el representant del col·lectiu, en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra (RTVA), ha assenyalat que es tracta d’una situació “inesperada” i ha lamentat el desconeixement institucional de la normativa. “Creiem que hi ha persones que reben un salari que s’haurien d’ocupar. El problema és que molta gent que està al voltant de les decisions migratòries no tenen coneixement de les normatives”, ha declarat.
Cal recordar, però, que des de l’Executiu el ministre portaveu, Guillem Casal, ha assegurat que no s’esperen afectacions generalitzades i que el Govern manté contactes constants amb Espanya, França i la Comissió Europea per garantir la mobilitat laboral. Casal va precisar que s’han rebut unes 200 sol·licituds relacionades amb el sistema i que només un 25% han requerit informació addicional, insistint que la situació “no fa témer entrebancs” per a la temporada d’hivern.
Per la seva banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha reconegut que el sistema genera “preocupació” entre els agents econòmics, especialment en la contractació de personal per a la temporada, i ha confirmat que el Govern estudia reforçar la contractació en origen com a via per garantir la mà d’obra. “Entenc que aquesta serà la tònica dels pròxims anys”, va afirmar.
A més, el sector turístic i empresarial també ha mostrat inquietud. El president de la Unió Hotelera d’Andorra, Jordi París, va advertir que l’Entry/Exit podria reduir fins a un 50% la disponibilitat de personal aquesta temporada, mentre que el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va estimar una afectació d’entre el 25% i el 30% de la quota de temporers, i va demanar ajornar-ne l’aplicació fins a l’abril per evitar pèrdues al sector.