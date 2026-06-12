Salvador Illa assegura que treballen per trobar solucions als reptes que afecten els treballadors transfronterers

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres la necessitat d’intensificar la cooperació entre Catalunya i Andorra per afrontar reptes comuns vinculats al desenvolupament econòmic, la mobilitat, l’habitatge i les comunicacions. Ho ha fet durant la seva participació en la 37a Trobada Empresarial al Pirineu, celebrada a la Seu d’Urgell, on també ha abordat els grans canvis geopolítics que afecten Europa i els desafiaments que marcaran el futur dels territoris.
En referència als treballadors transfronterers, Illa ha explicat que la Generalitat treballa amb el Govern espanyol per trobar mecanismes que permetin donar resposta a les problemàtiques que afecten aquest col·lectiu. Sense avançar mesures concretes, ha assenyalat que s’estudien diferents instruments per facilitar solucions que contribueixin al desenvolupament econòmic dels territoris de muntanya.
El president català també ha apuntat que el futur règim fiscal específic per al Pirineu podria convertir-se en una eina per estimular l’activitat econòmica de les comarques de muntanya. Segons ha indicat, aquesta iniciativa podria esdevenir un factor de dinamització territorial i una oportunitat per reforçar l’atractiu econòmic de les zones frontereres.
Illa ha subratllat que les relacions entre Catalunya i Andorra es troben en un moment de gran sintonia institucional. «La voluntat d’entesa és màxima», ha afirmat, tot destacant que ambdues parts comparteixen l’objectiu de trobar fórmules que beneficiïn els dos territoris. També ha revelat que la Generalitat manté converses amb responsables polítics de la regió francesa d’Occitània per explorar noves vies de col·laboració transfronterera.
Catalunya i Andorra comparteixen interessos estratègics en habitatge, economia, comunicacions i desenvolupament territorial
Segons el president, la cooperació és una necessitat derivada de la realitat compartida del Pirineu. «Si col·laborem anirem a millor», ha assegurat. En aquest sentit, ha defensat la creació d’iniciatives conjuntes que permetin donar resposta a qüestions com la demografia, l’habitatge, les comunicacions, l’economia o el desenvolupament territorial.
Més enllà de la relació amb Andorra, Illa ha situat aquests reptes en un context internacional marcat per transformacions profundes. El president ha advertit que el món es troba davant d’un canvi d’etapa impulsat pels nous equilibris geopolítics, l’emergència climàtica i l’acceleració tecnològica. En aquest escenari, ha identificat tres grans models de desenvolupament: l’americà, el xinès i l’europeu.
Tot i reconèixer la capacitat de les grans potències per generar creixement econòmic, Illa ha defensat que Europa disposa d’un model propi basat en l’equilibri entre prosperitat, drets socials i valors democràtics. Per aquest motiu, ha insistit que la Unió Europea ha de reforçar el seu pes polític i la seva capacitat d’actuació davant desafiaments com les tensions internacionals, la competència econòmica global o les amenaces a la seguretat.
El president català reivindica el model europeu per afrontar un escenari global cada vegada més complex
«Sols no podem fer moltes coses», ha advertit, tot reivindicant una Europa més cohesionada i amb més capacitat per defensar els seus interessos. També ha destacat la resposta europea davant conflictes recents com una mostra de la capacitat d’actuació conjunta quan existeix voluntat política.
Un dels àmbits que ha situat com a prioritaris és l’energia. El president ha defensat la necessitat d’avançar cap a una major autosuficiència energètica i de continuar desplegant fonts renovables per garantir la competitivitat econòmica dels territoris. Segons ha explicat, la disponibilitat energètica serà un factor determinant en el desenvolupament dels pròxims anys.
També ha fet referència a la intel·ligència artificial, una tecnologia que considera que transformarà profundament l’economia i la societat. En aquest sentit, ha defensat que el seu desenvolupament vagi acompanyat de mecanismes de regulació que garanteixin que els seus beneficis reverteixin en l’interès general i respectin els principis democràtics.
Finalment, Illa ha apel·lat a preservar l’estabilitat institucional, la confiança empresarial i la cohesió social per afrontar amb garanties aquesta etapa de transformacions. Tot i reconèixer la magnitud dels reptes, ha traslladat un missatge de confiança en el futur i ha defensat aprofitar les oportunitats que s’obren en aquest nou escenari econòmic i geopolític.