Les autoescoles del país afronten l’estiu «a contrarellotge» entre la manca de professors i l’allau d’universitaris

L’estiu és sinònim de relaxació i vacances per a molts, però les autoescoles afronten aquests mesos amb una forta pressió, marcada, en part, per l’arribada dels estudiants universitaris que necessiten treure’s el carnet a contrarellotge abans de reprendre els estudis.«Els universitaris normalment cada any pugen durant els mesos d’abril i maig per fer l’examen teòric i, un cop acaben els estudis, tornen a finals de juny. Durant juliol i agost ens ajuntem amb un nombre considerable d’estudiants que després han de tornar a marxar al setembre i, per tant, anem a contrarellotge», expliquen des de l’Autoescola les Valls.
Una situació que també constaten des de l’Autoescola Principal, on assenyalen que «al juny i al juliol sí que és veritat que, entre la gent que torna de la universitat, la gent nova i els que fan setze anys, que cada vegada volen treure’s més aviat la moto o el J, hi ha molta més afluència». Tanmateix, no totes les autoescoles destaquen un augment excepcional de la demanda durant l’estiu. Des de l’Olímpica assenyalen que la situació es manté en la línia habitual: «És un any com l’anterior, no n’hem tingut ni més ni menys. Segur que a l’estiu es treballa més que els altres mesos perquè tenim tots els estudiants, però és la rutina de cada any».
«Durant juliol i agost ens ajuntem amb un nombre considerable d’estudiants que després han de tornar a marxar al setembre i, per tant, anem a contrarellotge» – Autoescola les Valls
«Des del setembre fins al febrer o març pot haver-hi una llista d’espera d’un mes i mig per començar les pràctiques a la tarda. A l’estiu, qui fa l’examen teòric al mes de juny, a vegades fins al setembre no el podem agafar», expliquen des de l’Autoescola Les Valls. Altrament, des de l’Olímpica apunten que «fa uns mesos sí que havíem tingut llistes d’espera molt més importants, però ara més o menys estem al dia. És a dir, són quinze dies o tres setmanes des que et treus el teòric fins que comences a fer pràctiques», mentre que des de la Principal intenten treballar sense llistes d’espera: «Un cop tenim la teòrica, agafem els horaris i comencem a fer pràctiques. Intentem que l’alumne en faci tres o quatre a la setmana i, si no pot, en distribuïm dues o tres».
En aquest sentit, els centres destaquen dos elements entre les principals dificultats que han d’afrontar: d’una banda, la ja esmentada manca de professors i, de l’altra, el fet que cada vegada més joves volen obtenir el carnet com més aviat millor. Segons les Valls, «cada vegada més adolescents es volen treure el permís de conduir i això és el principal problema que hi ha, perquè són molts nens i molts adolescents». Una voluntat que, en alguns casos, comença fins i tot abans de tenir l’edat necessària: «Hi ha molts pares que venen a l’autoescola i amb 15 anys ja volen apuntar el fill per anar avançant». «Molts no volen venir a l’autoescola per estudiar la teòrica. L’alumne pensa que fent tests de forma automàtica va aprenent el codi de circulació, i jo penso que no. Cal entendre el que estan fent i per què ho estan fent», assenyalen des de l’Olímpica.
«Hi ha molts que no volen venir a l’autoescola per estudiar la teòrica. L’alumne pensa que fent tests de forma automàtica va aprenent el codi de circulació, i jo penso que no» – Autoescola Olímpica
Finalment, les autoescoles assenyalen el límit d’alumnes que poden presentar a cada convocatòria d’examen com un altre dels factors que genera un coll d’ampolla. «Cada setmana, el Govern ens permet presentar deu alumnes per monitor. D’aquest topall no ens podem passar. Però si els alumnes no aproven, no pots posar-hi un alumne nou, perquè si no surt un no en pot entrar un altre per començar», expliquen des de l’Autoescola Les Valls. La mateixa limitació és assenyalada des de la Principal, des d’on remarquen que «únicament podem portar deu alumnes per instructor» a cada convocatòria. Una xifra que, reconeixen, «també ens limita una miqueta» a l’hora de donar sortida als alumnes que esperen per presentar-se a l’examen.