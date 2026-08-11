El desig «ofuscat» del Barça femení de futbol per entrenar-se a Encamp va derivar-se per un problema d’agenda

El primer equip del Barça femení de futbol no va poder fer finalment la pretemporada a Encamp, malgrat que aquesta era «la intenció inicial que contemplava el club blaugrana abans de visitar el país«. En aquest sentit, s’ha fet saber que «la manca de disponibilitat del Nou Estadi d’Encamp en les dates que encaixaven amb la planificació de l’equip» ha estat la principal raó del canvi de l’estada, per la qual les blaugranes van acabar traslladant-se a Andorra la Vella.
Així ho ha explicat aquest matí i ben d’hora el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, durant les declaracions posteriors als mitjans amb motiu de l’estada del primer equip d’handbol masculí, el qual avui s’ha entrenat al llac d’Engolasters. El segon mandatari comunal ha explicat que la possibilitat que el Barça femení fes la pretemporada a la parròquia «va sorgir fa dos o tres mesos», fent saber alhora que una delegació del club blaugrana, encapçalada pel seu director esportiu, «va visitar Encamp per conèixer les instal·lacions, i també per valorar el Nou Estadi de la FAF i els equipaments comunals i diversos hotels».
Segons ha explicat Fernàndez, la proposta «va convèncer el club i tant el Barça com el comú van començar a treballar amb la Federació Andorrana de Futbol» per trobar unes dates compatibles. Malgrat això, el primer obstacle va ser el canvi de la superfície del terreny de joc previst durant el mes de juliol. Posteriorment, a més, «es va plantejar la possibilitat que l’Inter d’Escaldes disputés una eliminatòria de la Conference League durant la finestra que interessava al Barça femení fer l’estada aquí, fet que hauria deixat l’estadi ocupat».
«Va venir fa unes setmanes una delegació del club per valorar com estaven les instal·lacions i l’estadi de la FAF. Es van barallar algunes dates, però l’inici de la lliga de l’FC Andorra el feia incompatible» – Xavier Fernàndez
Per aquest motiu, Encamp i el Barça van intentar moure l’estada a un altre cap de setmana, concretament al voltant del 15 d’agost, moment que va aparèixer un nou inconvenient. Una data que coincidia amb l’inici de la Segona Divisió espanyola, categoria on competeix l’FC Andorra i mateixa data on debutarà el conjunt de Carles Manso davant l’AD Ceuta. El sorteig del calendari va determinar que el conjunt tricolor disputés la primera jornada com a local i això va acabar impedint finalment que no es produís l’estada. «Vam intentar moure aquesta finestra, però ens vam trobar amb la sorpresa que arrencava la Segona Divisió i el sorteig va determinar que la primera jornada es jugués aquí», ha relatat Fernàndez sobre l’inconvenient.
Una situació que es va entendre per ambdues parts i que va acabar fent inviable que el Barça femení pogués fer l’estada a la parròquia. De manera que segons el cònsol menor, hi havia encara una petita finestra de disponibilitat, però» ja no encaixava amb les necessitats de preparació de l’equip blaugrana», moment en què es va optar per buscar una altra solució «per vindre a la capital, fixant finalment l’estada a Andorra la Vella i al seu Estadi Comunal«, ha conclòs Fernàndez.
Encamp, nucli consolidat d’acolliment esportiu
Tot i que l’equip no hagi pogut fer l’estada a Encamp, des de la corporació valoren molt positivament que el conjunt blaugrana s’acabés desplaçant en el país. «Per part del Comú d’Encamp estem molt contents perquè al final ens ho mirem d’un vessant de parròquia, però ens ho hem de mirar també d’un vessant de país i que el millor equip del món en categoria femenina estigui a Andorra també ho hem de celebrar», ha asseverat als micròfons de la premsa el segon dirigent encampadà.
Fernàndez considera, de fet, que la impossibilitat d’acollir el Barça femení a Encamp té una lectura positiva. Segons ha matisat l’encarregat, les instal·lacions esportives del poble «tenen cada vegada més activitat, i per tant més demanda i això redueix les finestres disponibles».
En aquest sentit, el mandatari comunal ha posat com a exemples la participació de l’Inter Escaldes en competició europea i la presència de l’FC Andorra a Segona Divisió, fet que provoca que alguns dels millors equips del futbol estatal passin per Andorra. «Estan passant moltes coses i això fa que molts cops aquesta finestra de disponibilitat d’instal·lacions cada cop es vagui reduint més i jo crec que això és una doble lectura la qual nosaltres hem de celebrar», ha sentenciat un Fernàndez orgullós de l’epicentre esportiu que té.