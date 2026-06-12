L’ex primer ministre italià evita posicionar-se sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea

L’ex primer ministre italià i actual senador, Matteo Renzi, ha evitat aquest divendres posicionar-se sobre l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea o sobre si considera positiu que el Principat aprofundeixi la seva integració dins del bloc comunitari. Durant la seva participació en la 37a Trobada Empresarial al Pirineu, l’exdirigent italià ha optat per mantenir-se al marge d’un debat que ha qualificat implícitament de complex i que considera que correspon resoldre a les institucions andorranes.
«No parlo d’un sol dossier perquè estic fora de la política avui», ha afirmat Renzi en ser preguntat sobre les negociacions entre Andorra i Brussel·les. En la mateixa línia, també ha rebutjat pronunciar-se sobre el futur encaix europeu del Principat. «No dono suggeriments als líders d’aquest país», ha manifestat.
Malgrat aquesta prudència respecte al cas andorrà, Renzi sí que ha defensat la necessitat que la Unió Europea mantingui una actitud oberta al diàleg amb Andorra en el marc del seu procés d’aproximació a les institucions comunitàries. «Crec que és absolutament important per a la Unió Europea ser oberta a discutir», ha assegurat.
Renzi evita posicionar-se sobre l’acord d’associació però defensa una UE «oberta a discutir» amb Andorra
L’ex primer ministre italià ha aprofitat la seva intervenció per ampliar la reflexió sobre el futur del projecte europeu en un context internacional marcat per les tensions geopolítiques, la competència econòmica i els canvis en l’equilibri global de poder. Segons ha exposat, Europa necessita reforçar la seva capacitat política i recuperar protagonisme a escala internacional.
«Europa ha de tornar a jugar un rol rellevant al món i cal més política i menys burocràcia», ha defensat davant dels assistents a la trobada empresarial.
Renzi també ha fet una crida a una major coordinació entre els països europeus per afrontar els reptes dels pròxims anys i impulsar una transformació del projecte comunitari. «Hem de treballar junts per crear una Europa diferent respecte a avui», ha afirmat.
Finalment, ha advertit que els pròxims processos electorals en diversos països del sud d’Europa tindran un paper determinant en l’evolució de la Unió Europea. En aquest sentit, ha considerat que el que succeeixi políticament a Espanya, Itàlia, Grècia i França serà «molt crucial» per definir la construcció europea dels pròxims anys.