El Planell de la Rabassa acull 200 caps de bestiar per reivindicar una tradició ramadera amb mig segle d’història

La Canya de la Rabassa de la vall de Rialb d’Ordino s’ha vestit un any més de gala (i de roba de muntanya, és clar) per dur a terme una tradició que com ha definit aquest migdia el cònsol menor d’Ordino, Eduard Betriu, «no és tan antiga com es creu, ja que la benedicció del bestiar va començar-se a practicar durant els anys 60 i 70 al Principat, a penes 50 anys d’història i tot derivat pel canvi de mossèn que va haver a la parròquia, un més àgil, i entre el sector ramader i la cultura eclesiàstica van encaminar i reunir el bestiar en aquest indret tan especial». Enguany, «el canvi d’herbes a emprius comunes», com ha recordat Bretriu, i en ple equador de la campanya d’estiu, ha deixat un canvi d’uns 200 caps de bestiar, en global, amb unes 120 mares de cria amb els vedells i la mobilització d’una quarantena de cavalls i poltres des d’Arcalís.
«La gent creu que la benedicció del bestiar és una tradició certament antiga, quan en realitat té a penes 50 anys de pràctica […] Les herbes han agraït la pluja aquests dies per esdevenir comunes» – Eduard Betriu
Les pluges i les tempestes concurrents que han tingut lloc durant aquestes dues primeres setmanes d’agost «han beneficiat l’estat de les herbes dels emprius per esdevenir comunes». Coincidint amb el Dia de la Festa dels Ramaders, aquest simbòlic 12 d’agost, el ministre de la cartera mediambiental, agrícola i ramadera, Guillem Casal, forçant l’arribada per no perdre’s detall d’aquest canvi de pastures, ha ponderat que «en comparació a altres anys, hi ha hagut una diferència d’un centenar de bovins més aquí al Planell de la Rabassa, el qual l’ha fet créixer any rere any. Un esdeveniment tradicional, com alhora reivindicatiu, per denotar que el nostre sector primari continua molt viu i ens permet un contacte amb els ramaders que treballen molt a prop d’un paratge natural que molt aviat serà encabit com a Parc Natural Nacional».
Atribuint així la gran importància que té el sector primari, «sent indispensable per al manteniment de l’ecosistema del medi natural», el també ministre portaveu ha lloat la tasca dels ramaders asseverant que «sense la seva labor no estaria tan ben preservat aquest entorn de muntanya que gaudeix d’una biodiversitat encomiable amb una flora i una fauna viva que mantenen dia a dia unes pastures supraforestals que es troben entretingudes». Sobre l’ajut a aquesta secció, Casal ha clamat que «cal estar-hi molt al costat, és una feina dura i més al nostre país, on les condicions climatologíques són exigents, com també els seus relleus. Aquest mandat ha incrementat els seus ajuts i en més d’un 40% la partida pressupostària per fomentar l’agricultura i la ramaderia amb certs canvis legislatius per sustentar les seves característiques reivindicatives».
L’atracció del turisme de muntanya també ha estat un aspecte que ha recollit Casal per fer entendre que els productes nacionals «com la carn o altres productes agrícoles del país han de continuar amb el nostre suport per garantir la seva qualitat», matisant que el sector «viu ara un canvi generacional». Val a dir que l’acte de benedicció ha clos amb un dinar de germanor i endegat pel personal del Comú d’Ordino, el qual ha acollit a un centenar d’assistents aquest migdia i arribats des de tots els punts del país, inclosos distingides autoritats com la subsíndica general, Sandra Codina.