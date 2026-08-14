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  • La titular de Justícia i Interior, Ester Molné, en una compareixença anterior. | Marvin Arquíñigo
Alex Montero Carrer
  • Societat
Modificació de la llei

Només 10 de les 22 resolucions per violència de gènere han acabat amb indemnitzacions per a les víctimes

En les 12 resolucions restants no es va fixar cap compensació, ja fos perquè les víctimes no van presentar cap reclamació o perquè van renunciar

Des de l’entrada en vigor de la modificació de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, el Tribunal de Corts ha dictat set sentències condemnatòries i la Batllia ha emès 15 ordenances penals en matèria de violència de gènere. Així, i segons les dades facilitades per la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en resposta a les preguntes formulades per la presidenta Socialdemòcrata, Susanna Vela, s’han dictat, en total, 22 resolucions condemnatòries des de l’entrada en vigor.

Pel que fa a les set sentències de Corts, cinc han establert indemnitzacions pels danys i perjudicis causats pel delicte, mentre que en les altres dues no s’ha fixat responsabilitat civil perquè les persones perjudicades no van formular cap reclamació. En el cas de les 15 ordenances penals, cinc han finalitzat amb indemnitzacions, mentre que les deu restants no n’han comportat. Val a dir que, en aquests 10 casos, van ser les mateixes víctimes les que van renunciar a percebre una indemnització.

D’aquesta manera, i si es tenen en compte conjuntament les sentències i les ordenances penals, 10 de les 22 resolucions han comportat una indemnització per a les víctimes, mentre que en les dotze restants no se n’ha establert cap. En dos casos, apunta Molné, el motiu va ser l’absència d’una reclamació per part de la persona perjudicada i, en els altres deu, la renúncia expressa de les víctimes.

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