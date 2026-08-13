La identitat i l’estil tricolor, eix d’atracció dels fitxatges d’enguany, desperta l’entrega d’un Piqué somiador

Un projecte de país com és l’FC Andorra s’ha de cuinar a foc lent i mantenint unes aspiracions ben altes per l’afició, sí, però també tocant de peus a terra. Tothom recorda les il·lusionants paraules del màxim accionista del club, Gerard Piqué, quan desprenia fa uns mesos que algun dia pogués sonar al Principat l’himne de la màxima competició del futbol continental, la Champions League. «Continuo pensant el mateix, perseguint amb els nois aquest objectiu encara que estigui molt a l’horitzó. Hem de ser realistes i saber que tot implica un recorregut i un procés, i ara sento que ens trobem a la meitat del camí; on hem passat per Primera Catalana i ara gaudirem de nou de la Segona Divisió Espanyola, per tant, hem assolit sens dubte un creixement molt gran», ha verbalitzat l’excapità blaugrana.
«Aquest és un projecte que involucra a un país. Aquí som molt de futbol i ens agrada que els jugadors sentin aquest escut com una cosa seva; hi ha d’haver aquesta part emocional» – Gerard Piqué
Fent així tot un clam al país, amb la frase textual de «necessitem l’ajuda de tothom i que l’afició cregui i senti com a seva la identitat d’aquest equip«, Piqué ha adreçat d’aquesta forma un missatge clar i esperançador de cara al començament lliguer que tindrà lloc aquest dissabte al Nou Estadi de la FAF, i tot en un dijous al matí en què ha citat prèviament als mitjans de comunicació a l’Estadi Comunal. Sobre l’estima i la demanda que han fet els fixatges que han vingut a l’FC Andorra en aquest mercat d’estiu a causa de la identitat i l’estil de joc tan característic que hi ha, el màxim responsable del conjunt tricolor ha fet saber que per a ell «és un honor que vinguin sota aquesta voluntat i predisposició, ja que al final el jugador s’ha d’implicar d’una manera emocional en aquest club; ha de sentir que està a l’Andorra».
Posant en relleu que molts dels futbolistes que han passat per les files del combinat pirenaic «acaben tornant aquí a viure perquè senten aquesta tranquil·litat i els agraden els records que han tingut al territori», Piqué ha emfatitzat que «el nostre estil és un dels grans elements per convèncer els jugadors i a les joves promeses perquè aterrin aquí». Altrament, ha lloat la feina del seu staff i demanat per la imatge del darrer partit preparatori que el combinat pirenaic va caure per 4 gols a 0 davant l’Osca, ha valorat que «pot semblar un resultat engruixat, però hem d’assumir que 24 hores abans havíem jugat un altre partit que també va ser exigent a Saragossa i estàvem cansats; no li dono gaire importància al marcador i em quedo amb la imatge global de tots els partits de l’estiu en què hem fet relluir molt bé la nostra identitat».
Finalment, i tornant a insistir en la bona feina que ha dut a terme la direcció esportiva del club aquesta darrera finestra estival, el 36 vegades campió espanyol (30 títols amb el conjunt on va compartir vestuari amb llegendes com Leo Messi o Andrés Iniesta) ha fet entendre que sortides com la de Josep Cerdà o Dani Villahermosa han estat sentides, «mentre ara hem rebut la incorporació de molts jugadors que no tenen un enfocament mediàtic tan gran, però estic convençut que es faran en un lloc amb els cors dels aficionats d’Andorra amb la seva entrega i culminaran una temporada il·lusionant». Un any més amb molta feina a fer i amb els somnis intactes.