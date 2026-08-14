Un coll d’ampolla que demana solucions

L’estiu torna a posar a prova la capacitat de les autoescoles per absorbir una demanda que es concentra en poques setmanes. El retorn dels universitaris, sumat als joves que volen obtenir cada vegada abans el permís de conduir, tensiona uns centres que ja arrosseguen dificultats per trobar professors. El resultat són realitats desiguals, però també esperes que en alguns casos poden allargar-se fins al setembre. No es tracta, però, només d’un problema estacional. Quan a la manca de professionals s’hi afegeix un topall de deu alumnes per instructor i convocatòria, qualsevol suspens dificulta donar entrada als qui esperen. És aquí on convé revisar si els recursos i l’organització actuals responen a una demanda creixent. Agilitzar el sistema no pot significar rebaixar les exigències formatives. Aprendre a conduir requereix temps, preparació i responsabilitat, però tampoc és raonable normalitzar colls d’ampolla que obliguen a treballar permanentment a contrarellotge.