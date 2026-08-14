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  • Un home de 60 anys, arrestat a Andorra la Vella amb un revòlver carregat i una navalla de 10 centímetres. | Pexels
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Un home de 60 anys, arrestat a Andorra la Vella amb un revòlver carregat i una navalla amb una fulla de 10 centímetres

Els agents van localitzar les armes quan acompanyaven el no resident fins al seu hotel en veure que tenia dificultats per caminar

La Policia va detenir la matinada de dilluns a Andorra la Vella un home no resident de 60 anys per dos presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva per port d’arma prohibit. Els fets van tenir lloc quan els components d’una patrulla van observar l’home en un fort estat d’embriaguesa i amb dificultats per caminar, motiu pel qual van decidir acompanyar-lo fins a l’hotel on es trobava allotjat.

Va ser llavors quan els agents van localitzar a l’interior d’una de les butxaques dels pantalons de l’home un revòlver carregat amb cinc cartutxos al tambor. A més, el control va permetre comprovar que duia al cinturó una funda amb una navalla amb una fulla de 10 centímetres. Davant la troballa, els agents van procedir a detenir l’home com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat col·lectiva per port d’arma prohibit.

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