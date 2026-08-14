El lloguer de bicicletes al país afronta un estiu desigual amb negocis a l’alça i d’altres amb caigudes de fins al 40%

El lloguer de bicicletes està deixant sensacions desiguals entre els establiments del Principat durant aquest estiu. I és que, mentre alguns negocis consultats per aquesta casa constaten un increment de l’activitat respecte de l’any passat, principalment per l’auge de les bicicletes elèctriques i de carretera, altres assenyalen una temporada més fluixa, marcada per l’encariment general dels preus o l’obertura tardana del Bike Park. En aquest sentit, una de les valoracions més positives arriba des de Viladomat La Massana, on asseguren haver detectat «un bon increment de bicicletes elèctriques i bicicletes de carretera», com també l’arribada de molts clients nous interessats en aquestes dues modalitats.
Les bicicletes de descens i enduro, en canvi, s’han mantingut en registres similars als de l’any passat, fent que actualment els tres tipus presentin «un nivell de lloguer molt similar». En una línia similar s’expressen des de Neu i Roda, en què s’observa una evolució favorable després d’haver iniciat l’activitat a mitjan juny: «A diferència de l’any passat, sí que ha millorat bastant», assenyalen des del negoci, el qual disposa de 15 bicicletes i durant el juliol ha registrat una mitjana aproximada de dos o tres lloguers diaris. La bicicleta elèctrica d’enduro és la que està concentrant més demanda, amb el turista representant aproximadament el 90% del total de la clientela.
«En el nombre de lloguers estem, sense exagerar, un 30% menys, gairebé un 40% [..] Amb el Bike Park va estar superparat i només vam poder llogar l’última setmana» – Couloir Mountain Store
Tanmateix, aquesta evolució contrasta amb la que descriuen altres establiments com Couloir Mountain Store. «En el nombre de lloguers estem, sense exagerar, un 30% menys, gairebé un 40%», atribuint aquesta caiguda, precisament, a un juny amb molt poca activitat pel Bike Park: «Va estar superparat i només vam poder llogar l’última setmana i una mica l’anterior», tot incidint en el fet que l’obertura de les instal·lacions es va produir gairebé quatre setmanes més tard que altres anys. Per altra banda, des d’Esports Elit apunten que el juliol no va acabar d’arrencar com esperaven, tot i que durant l’agost sí que han començat a detectar més moviment. «Si la temporada d’estiu ja és curta a Andorra, aquest any s’ha fet més curta encara», lamenten.
En aquesta línia, una de les explicacions que posen sobre la taula és l’encariment generalitzat del cost de passar uns dies al país, fent referència no només al mateix lloguer, sinó també a la resta de despeses associades a l’estada. Una menor afluència que asseguren haver percebut també al carrer, amb menys retencions i aparcaments menys concorreguts que anteriors temporades d’estiu. Aquest factor també apareix en la valoració de Colouir, des d’on tornen a posar l’accent en l’oferta ciclista de Pal Arinsal: «El problema és l’obertura tardana del Bike Park, el no manteniment i que fa molts anys que no es fan pistes noves», reiterant que la falta de renovació, combinada amb uns costos més elevats, pot acabar provocant que una part del públic especialitzat opti per altres destinacions, com els Alps.
«El turista que ve a fer carretera és una persona que normalment és experimentada. No és algú que visita Andorra i ve a fer carretera per primera vegada» – Viladomat La Massana
Així i tot, i enmig d’aquest escenari, les bicicletes elèctriques apareixen com una de les modalitats amb més força: a Neu i Roda són directament les més llogades, mentre que a Viladomat han experimentat un increment notable juntament amb les de carretera. «Quan utilitzen bicicletes elèctriques acostuma a ser un públic una mica més familiar», expliquen des d’aquest darrer establiment, destacant que la carretera presenta un perfil diferent, ja que els visitants que arriben al Principat per practicar-la acostumen a tenir experiència prèvia en aquest esport. «El turista que ve a fer carretera és una persona que normalment és experimentada. No és algú que visita Andorra i ve a fer carretera per primera vegada», apunten.
Per altra banda, i qüestionats sobre si la celebració de competicions internacionals com la Copa del Món de BTT es pot traduir en un increment dels lloguers, les opinions tornen a ser dispars. A Viladomat, per exemple, apunten que sí que es detecta un efecte favorable sobre les vendes quan tenen lloc proves com aquesta o l’Andorra Epic: «Hi ha un augment en la part de vendes perquè també hi ha molta més afluència de turistes». En els lloguers, però, el resultat és diferent perquè durant la Copa part del Bike Park queda tancat. Per contra, en altres com Neu i Roda no han percebut cap canvi destacable: «La setmana de la Copa del Món va ser com una setmana normal».
«La gent quan ve a aquestes competicions [com la Copa del Món de BTT] no ve a llogar. Potser algú lloga un parell de bicicletes de carretera, però no representa res especial» – Esports Elit
Una percepció que es comparteix a Esports Elit, on consideren que «la gent quan ve a aquestes competicions no ve a llogar, i els acompanyants tampoc. Potser algú lloga un parell de bicicletes de carretera, però no representa res especial». Més contundents, però, es mostren a Couloir, on etziben que la cita internacional va arribar fins i tot a tenir un impacte negatiu sobre el negoci. «Si en un cap de setmana normal trec 20 bicicletes, a la Copa del Món no en trec cap», afirmen, exemplificant que el diumenge de la competició no van arribar als 500 euros i la facturació va caure al voltant d’un 80%, una situació que relacionen amb el tancament de bona part de les pistes i amb un públic que acudeix principalment per veure la competició.
La darrera pregunta és, doncs, inevitable: com encarem l’agost? Des de Neu i Roda confien que el volum de lloguers continuï augmentant durant les pròximes setmanes, mentre que Viladomat espera acabar lleugerament per sobre o en una línia similar a la de l’any anterior. «Volem créixer una mica, però a dia d’avui està sent molt similar», apunten des de la Massana. A Esports Elit, per contra, esperen continuar sense grans variacions, tancant així un estiu en què l’activitat del lloguer de bicicletes, segons sembla a partir de les botigues consultades, està evolucionant de manera molt diferent en funció de l’establiment i de la zona del territori.