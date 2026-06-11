Pablo Salvador Coderch assumeix la presidència del TAPA després de cinc anys de consolidació de la institució

El Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA) ha iniciat una nova etapa amb el nomenament de Pablo Salvador Coderch com a president de la institució, en substitució de Pierre Raoul-Duval, que deixa el càrrec després de cinc anys al capdavant de l’organisme. El relleu arriba en un moment que el tribunal defineix de consolidació després d’un període centrat a construir l’estructura de l’entitat i donar-la a conèixer tant dins com fora del país.
Durant l’acte de traspàs, Raoul-Duval ha fet balanç d’una etapa marcada per la posada en marxa de l’organisme creat el 2021 per iniciativa del Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç. L’expresident ha explicat que els esforços s’han centrat en crear una estructura plenament operativa, elaborar un reglament adaptat als estàndards internacionals i divulgar la cultura arbitral entre empreses i professionals.
Raoul-Duval també ha remarcat que el desenvolupament del reglament va incorporar elements innovadors. Entre aquests, la possibilitat de tramitar procediments indistintament en català, castellà, francès o anglès sense necessitat de traduccions, així com la inclusió de disposicions relacionades amb el respecte al medi ambient durant la tramitació dels arbitratges. «He pres els millors reglaments que existien, hi he incorporat elements nous i hem intentat construir una eina moderna i adaptada a les necessitats actuals», ha resumit.
«La gent ha de conèixer aquesta possibilitat, incloure-la en els seus contractes i, després, han de sorgir les diferències» – Pablo Salvador Coderch
El nou president, Pablo Salvador Coderch, ha assegurat que la prioritat serà culminar un projecte que considera estratègic per al país. Segons ha explicat, el TAPA disposa ja de la infraestructura necessària per començar a gestionar els primers casos, si bé ha advertit que el desenvolupament de l’activitat arbitral requereix temps perquè les clàusules arbitrals s’incorporin progressivament als contractes. «La gent ha de conèixer aquesta possibilitat, incloure-la en els seus contractes i, després, han de sorgir les diferències. És un procés lent, però ja tenim les bases construïdes», ha assenyalat.
Coderch ha explicat que el tribunal pot intervenir en conflictes derivats de qualsevol tipus de contracte dins l’àmbit del dret privat, especialment en matèries civils, mercantils o patrimonials. L’arbitratge només és possible quan les parts han acordat prèviament sotmetre les seves discrepàncies a aquest mecanisme mitjançant una clàusula contractual. «L’arbitratge depèn fonamentalment de la voluntat de les parts», ha recordat.
El nou president ha destacat que aquest sistema permet resoldre diferències sense haver de recórrer necessàriament als tribunals ordinaris. Ha posat com a exemple disputes comercials relacionades amb la qualitat d’un producte, el preu o les condicions d’un contracte, qüestions que poden ser examinades per professionals especialitzats en la matèria objecte del conflicte.
Precisament, una de les principals diferències respecte a la justícia ordinària és l’especialització dels àrbitres. Segons Coderch, determinades controvèrsies tècniques poden ser resoltes amb més facilitat per experts coneixedors del sector afectat. A més, ha defensat que l’arbitratge ofereix una resolució més ràpida, afavoreix la cerca d’acords entre les parts i garanteix una major discreció que els procediments judicials. «La diferència és resolta amb discreció i no té per què convertir-se en una disputa pública», ha afirmat.
Malgrat això, ha reconegut que la justícia ordinària continua tenint avantatges propis i que l’arbitratge s’ha d’entendre com una eina complementària. Amb aquesta nova etapa, el TAPA aspira a reforçar la confiança del teixit empresarial en els mecanismes alternatius de resolució de conflictes i continuar posicionant Andorra com una plaça especialitzada en arbitratge internacional.