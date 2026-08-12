Els bombers troben i rescaten aquesta nit a dos escaladors encallats per una forta tempesta al pic de Peguera

Els bombers han rescatat durant la nit d’aquest dimarts a dimecres dos escaladors que s’havien quedat atrapats a la via Raiers del pic de Peguera, en el terme municipal d’Espot, per una forta tempesta. Segons han informat els Bombers de la Generalitat de Catalunya en un missatge al seu compte de X, «una forta tempesta els ha agafat al darrer tram de la via i no han pogut continuar l’ascensió», informen.
Un cop passada la meteorologia adversa, un helicòpter dels Bombers d’Andorra els ha rescatat per dur-los fins a la Seu d’Urgell, des d’on han sigut evacuats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per a la revisió mèdica oportuna, segons ha fet saber l’ACN.
Altrament, el dispositiu també ha comptat amb l’ajuda per terra de personal del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, com també amb la col·laboració de personal del funicular de l’Estany Gento, els quals habitualment obren la instal·lació als serveis d’emergència per facilitar l’accés a les zones de rescat.