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  • Editorial

La seguretat també exigeix unes regles clares

La decisió de l’APDA d’aturar l’ús de les càmeres corporals dels agents de circulació de Canillo fins que existeixi la normativa corresponent posa de manifest una qüestió que va més enllà de la utilitat d’aquests dispositius. La tecnologia pot contribuir a reforçar la seguretat i aportar garanties tant als agents com als ciutadans, però la seva implantació no pot avançar per davant del marc que n’ha de regular l’ús. Resulta difícil d’entendre que una prova pilot iniciada al juliol quedi ara condicionada per una autorització d’Interior que encara no ha arribat, sobretot quan parlem de dispositius capaços de captar imatges de persones a la via pública i, per tant, d’un àmbit especialment sensible en matèria de privacitat. La prudència de l’APDA és, en aquest sentit, necessària, però l’episodi també evidencia la necessitat d’una millor coordinació institucional. Innovar és positiu; fer-ho amb totes les garanties jurídiques prèviament establertes és imprescindible.

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