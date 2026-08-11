Exteriors confirma que els set residents que es troben a Colòmbia estan «en bon estat» després del terratrèmol registrat

El Ministeri d’Afers Exteriors ha confirmat que set residents d’Andorra es troben actualment a Colòmbia, tots ells inscrits al Registre de Viatgers, i que es troben en bon estat després del fort terratrèmol que aquest dilluns ha sacsejat l’oest del país. Segons han informat fonts governamentals a aquesta casa, dues d’aquestes persones ja estan retornant a Europa, mentre que, a banda, també consta un ciutadà de nacionalitat andorrana que resideix des de fa temps a Colòmbia amb la seva família, del qual també s’ha confirmat que es troba bé.
En paral·lel, la comunitat colombiana resident al Principat ha començat a mobilitzar-se per facilitar el contacte entre les famílies afectades. La presidenta de l’Associació de Colombians a Andorra, Katherine Barbosa, ha explicat que el Consolat General de Colòmbia a Barcelona ha demanat difondre els canals habilitats per la Creu Roja Colombiana, el qual ha activat el programa de Restabliment de Contactes Familiars perquè les persones que hagin perdut el contacte amb familiars puguin rebre orientació i informació.
Val a dir que, a hores d’ara, les autoritats colombianes encara continuen treballant en les tasques de recerca i rescat després d’un dels terratrèmols més devastadors que ha viscut el país en les darreres dècades. El sisme, de magnitud 7,4, ha deixat almenys 164 víctimes mortals, centenars de ferits i importants danys materials, especialment a les ciutats de Cali, Pereira, Manizales i Quibdó, on encara hi ha persones atrapades sota la runa.