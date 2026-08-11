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  • La manca d'internet obliga la comunitat colombiana a activar els canals de la Creu Roja per localitzar familiars. | Agencia EFE
Alex Montero Carrer
  • Societat
Terratrèmol a Colòmbia

La manca d’internet obliga la comunitat colombiana a activar els canals de la Creu Roja per poder localitzar familiars

El Consolat General a Barcelona coordina les comunicacions, mentre un resident espera notícies de la seva filla atrapada en un edifici

La comunitat colombiana resident a Andorra ha confirmat el cas d’un resident del Principat afectat directament pel terratrèmol que ha sacsejat Colòmbia (des d’Afers Exteriors es van confirmar dos durant el dia d’ahir, dilluns). Segons ha explicat a EL PERIÒDIC la presidenta de l’Associació de Colombians a Andorra, Katherine Barbosa, es tracta d’una persona resident al país que es troba vivint «una situació complicada» després que la seva filla hagi quedat atrapada en un edifici a conseqüència del sisme.

Barbosa ha indicat que, fins fa poques hores, no constava cap altre cas entre la comunitat colombiana establerta a Andorra, però que aquest resident ja està rebent suport institucional. «Està el suport del Consolat General de Colòmbia a Barcelona, per mitjà de la Creu Roja Colombiana, i també s’ha contactat amb Afers Exteriors», ha explicat. Tot i això, ha remarcat que la manca d’electricitat i de connexió a internet a moltes de les zones afectades dificulta conèixer l’abast real de la situació: «La gent està sense internet i sense llum. Nosaltres, des d’aquí, només ens podem comunicar per WhatsApp o internet, i si això s’apaga, no sabem res», ha lamentat.

«La gent està sense internet i sense llum. Nosaltres, des d’aquí, només ens podem comunicar per WhatsApp o internet, i si això s’apaga, no sabem res» – Katherine Barbosa

En paral·lel, l’associació ha difós entre els seus associats i a través de les xarxes socials el missatge enviat pel Consolat General de Colòmbia a Barcelona amb els canals oficials habilitats per la Creu Roja Colombiana. Així, Barbosa ha explicat que «tot està canalitzat amb la Creu Roja Colombiana» i que qualsevol persona que necessiti informació, vulgui restablir el contacte amb familiars o fer donatius ha de dirigir-se als canals oficials facilitats pel consolat.

Concretament, la Creu Roja Colombiana ha activat el programa de Restabliment de Contactes Familiars, destinat a les persones que hagin perdut el contacte amb familiars que es trobin a les zones afectades pel terratrèmol. El Consolat General de Colòmbia a Barcelona ha demanat difondre aquests canals perquè les persones afectades puguin rebre orientació i informació sobre els mecanismes d’ajuda disponibles. A més, Andorra Telecom ha habilitat les trucades a Colòmbia sense cost perquè les famílies puguin comunicar-se mentre moltes de les zones afectades continuen sense connexió a internet.

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