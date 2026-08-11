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  • Agents de circulació. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
"Encara estem esperant"

L’APDA fa saber al Comú de Canillo que no podrà fer servir més les càmeres corporals fins que existeixi la normativa

Aquesta ha de ser autoritzada per Interior, la qual cosa no ha fet encara: "No hi ha res, ni tècnic ni res i, pel que sigui, encara estem esperant"

El Comú de Canillo no podrà continuar fent servir les càmeres corporals dels agents de circulació fins que existeixi la normativa escaient. Així li ha fet saber avui l’Agència de Protecció de Dades (APDA), assenyalant que aquesta ha de ser, en part, autoritzada pel Ministeri d’Interior, la qual cosa no ha fet encara. «No hi ha res, ni tècnic ni res, és una qüestió que s’autoritzi i, pel que sigui, encara estem esperant», ha confirmat en declaracions a EL PERIÒDIC fonts oficials de la corporació canillenca.

La prova pilot d’aquesta iniciativa, cal recordar, Canillo la va encetar el passat 17 de juliol durant la Festa Major. L’objectiu era avaluar el funcionament d’aquesta eina en situacions amb una elevada afluència de persones, tot plegat a la cerca de «reforçar la seguretat, la transparència i les garanties en les actuacions a la via pública». Llavors, el comú va esmentar que aquesta posada en marxa era conseqüència del nou Reglament de regulació de l’ús de dispositius mòbils de videovigilància per als agents de circulació.

Molné confia que les càmeres corporals dels agents de circulació es puguin utilitzar ja aquest mateix 2026

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