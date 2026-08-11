La secció masculina del primer equip culer d’handbol, provant-se a Encamp per optimitzar l’aspecte tècnic i físic

Així com els infants de l’equip de futbol sala del Futbol Club Barcelona han estat gaudint aquests dies de la seva estada a la parròquia encampadana, com també ho han fet aquesta darrera setmana les noies del primer equip culer a l’estadi Joan Samarra, a on van estar fins ahir, ara ja encaminats a mitjan agost ho ha fet un altre dels convidats especials que se sol ‘conjurar’ al país com és el primer equip masculí del Barça d’handbol, qui són, de fet, els vigents campions d’Europa igual que les seves homòlogues de futbol. «Ens encanta venir aquí a la natura i estem llestos per enllestir una gran feina tan important com és la preparació física de pretemporada. Tenim una ambició molt gran per tornar a guanyar títols i sobretot per jugar bé, que és, al cap i a la fi, el que contenta a la nostra estimada afició», ha exclamat un cop acabat l’entrenament al llac d’Engolasters el famós pivot francès, Ludovic Fàbregas.
En un català excel·lent, Fàbregas ha insistit en la importància que té aquesta preparació prèvia abans d’encetar una temporada que es presenta «igual d’il·lusionat, però per això hem de treballar aquesta faceta física perquè tornar a vèncer tot un altre cop no serà fàcil«. Sobre les baixes que han sofert quant a sortida de jugadors per a la present temporada, el jugador del Barça ha posat en relleu que «els 10 que estan ara amb nosaltres tenen també un gran compromís per donar-ho tot per aquest escut» i oblidar-se així de la ressaca d’èxits i trofeus que han assolit els últims anys perquè sense ser un tòpic, en qualsevol esport, el que importa és el present, no el que ja hagis fet o demostrat.
«Hem d’insistir sobretot en aquesta part prèvia de la temporada, la qual és clau per després assolir els objectius i portar trofeus a casa. Estem molt contents de poder-ho fer un any més aquí a Andorra, ja que la preparació del joc és clau» – Ludovic Fàbregas
Unes paraules les quals ha coincidit el veterà entrenador malagueny del FCB, Carlos Ortega, qui ha ponderat que de cara a l’amistós preparatiu que disputaran aquest cap de setmana, «hem d’incidir més en l’aspecte tècnic, s’ha d’accelerar la feina amb la pilota, i per això les instal·lacions que disposem aquí són especialment útils. Estem encantats», ha valorat. Demanat sobre com poden influir les nombroses i rellevants baixes que ha patit el conjunt culer aquest estiu, com el cas d’Antonio Bazán i Domen Markuc, «uns autèntics campions a fora i a dintre de la pista», com els defineix, «sentirem la seva absència, sí, però enguany hem apujat certs jugadors del segon equip que podran suplir els seus llocs perfectament i ens ajudaran a sentir-nos forts un altre cop». Val a dir que els jugadors blaugranes entrenaran i es quedaran al Principat fins aquest divendres, 14 d’agost, com ha recordat en darrera instància el cònsol menor encampadà, Xavier Fernàndez.
Els jugadors culers d’handbol, després d’haver escalfat a l’entrenament matinal i llestos per vorejar la parròquia a través d’una caminada per les Pardines. | El Periòdic / P.M.