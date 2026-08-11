Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un total de 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes de Canillo han passat aquest dimarts pel sanejament de la cabana bovina. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Reconeixement veterinari oficial

Canillo saneja 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes abans del tradicional trasllat a Bordes d’Envalira

La cabana supera els gairebé 200 animals xifrats en anys anteriors i afronta ara el canvi de pastures que portarà el bestiar fins a la vall d’Incles

Un total de 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes de Canillo han passat aquest dimarts pel sanejament de la cabana bovina, celebrat als terrenys de la Solana del Forn. La xifra supera els aproximadament 200 animals registrats en anys anteriors i correspon a dues explotacions més que l’any passat. La jornada ha servit per concentrar el bestiar i efectuar el reconeixement veterinari oficial per comprovar l’estat de salut de cadascun dels animals.

El sanejament celebrat als terrenys de la Solana del Forn ha consistit en una exploració general dels animals, l’administració d’una vacuna i la seva desparasitació

Així doncs, el sanejament ha consistit en una exploració general dels animals, l’administració d’una vacuna i la seva desparasitació. Pel que fa a les races, la majoria dels exemplars són de raça bruna, tot i que també hi ha presència, en menor proporció, de llemosines, xeroleses i blonde d’Aquitanie. «El sanejament no és només una qüestió sanitària, sinó també un moment de trobada i d’intercanvi entre ramaders, veterinaris i institucions», ha destacat el conseller d’Agricultura, Patrimoni Natural i Energies Renovables, Sebastià Plaza, incidint que la trobada «ens permet fer seguiment de l’estat de la cabana i reforçar el suport a aquesta activitat».

El següent pas, doncs, serà el tradicional trasllat de la vacada a Bordes d’Envalira, previst per als pròxims dies. Es tracta d’una pràctica ramadera antiga en què el bestiar vaquí procedent de Ribaescorjada i el pla de les Pedres passa pel fons de la vall per dirigir-se cap a Maià i la Portella i, finalment, a Incles. D’aquesta manera, i amb aquest canvi de pastures, els animals arribaran a la vall d’Incles, on romandran distribuïts en diferents zones fins al final de la temporada. Tanmateix, no serà fins a mitjan octubre quan el bestiar baixarà novament a la vall per tornar a les explotacions ramaderes, on passarà els mesos d’hivern.

La Festa de la Transhumància es consolida com una aposta de Sant Julià per posar en valor la ramaderia

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Exteriors confirma que els set residents que es troben a Colòmbia estan «en bon estat» després del terratrèmol registrat
La manca d’internet obliga la comunitat colombiana a activar els canals de la Creu Roja per poder localitzar familiars
El desig «ofuscat» del Barça femení de futbol per entrenar-se a Encamp va derivar-se per un problema d’agenda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
La setmana de l’isard ‘guanya’ una vintena de captures respecte a l’any passat i arriba enguany fins a les 221
  • Educació, Societat
Educació retirarà la Google App dels iPads escolars després que un alumne pogués accedir a contingut sexual
  • Societat
Dos residents andorrans que es troben a Colòmbia, en bon estat després del fort terratrèmol que ha sacsejat el país
Actualitat de les Parròquies
  • Esports, Parròquies
El desig «ofuscat» del Barça femení de futbol per entrenar-se a Encamp va derivar-se per un problema d’agenda
  • Esports, Parròquies
La secció masculina del primer equip culer d’handbol, provant-se a Encamp per optimitzar l’aspecte tècnic i físic
  • Parròquies, Societat
Canillo saneja 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes abans del tradicional trasllat a Bordes d’Envalira
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu