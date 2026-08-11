Canillo saneja 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes abans del tradicional trasllat a Bordes d’Envalira

Un total de 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes de Canillo han passat aquest dimarts pel sanejament de la cabana bovina, celebrat als terrenys de la Solana del Forn. La xifra supera els aproximadament 200 animals registrats en anys anteriors i correspon a dues explotacions més que l’any passat. La jornada ha servit per concentrar el bestiar i efectuar el reconeixement veterinari oficial per comprovar l’estat de salut de cadascun dels animals.
El sanejament celebrat als terrenys de la Solana del Forn ha consistit en una exploració general dels animals, l’administració d’una vacuna i la seva desparasitació
Així doncs, el sanejament ha consistit en una exploració general dels animals, l’administració d’una vacuna i la seva desparasitació. Pel que fa a les races, la majoria dels exemplars són de raça bruna, tot i que també hi ha presència, en menor proporció, de llemosines, xeroleses i blonde d’Aquitanie. «El sanejament no és només una qüestió sanitària, sinó també un moment de trobada i d’intercanvi entre ramaders, veterinaris i institucions», ha destacat el conseller d’Agricultura, Patrimoni Natural i Energies Renovables, Sebastià Plaza, incidint que la trobada «ens permet fer seguiment de l’estat de la cabana i reforçar el suport a aquesta activitat».
El següent pas, doncs, serà el tradicional trasllat de la vacada a Bordes d’Envalira, previst per als pròxims dies. Es tracta d’una pràctica ramadera antiga en què el bestiar vaquí procedent de Ribaescorjada i el pla de les Pedres passa pel fons de la vall per dirigir-se cap a Maià i la Portella i, finalment, a Incles. D’aquesta manera, i amb aquest canvi de pastures, els animals arribaran a la vall d’Incles, on romandran distribuïts en diferents zones fins al final de la temporada. Tanmateix, no serà fins a mitjan octubre quan el bestiar baixarà novament a la vall per tornar a les explotacions ramaderes, on passarà els mesos d’hivern.