El Constitucional posa en dubte l’arbitratge obligatori i deixa en l’aire el laude del conflicte laboral de Coopalsa

El laude dictat en el marc del conflicte laboral de Coopalsa podria quedar sense efecte després de la decisió del Tribunal Constitucional, la qual canvia el marc amb què es resolen els conflictes col·lectius a Andorra. La resolució posa en qüestió l’arbitratge obligatori que es va imposar en aquest cas i obre la porta que situacions similars es dirimeixin directament als tribunals.
El cas es remunta al 13 de desembre del 2024, quan el Comitè d’Empresa i els treballadors de la UTE Coopalsa van demanar la intervenció de l’Administració per un conflicte col·lectiu originat per la modificació unilateral dels horaris laborals. Aquesta decisió havia generat malestar entre els conductors, els quals veien afectades les seves condicions de treball i la flexibilitat dels torns. Davant la situació, el Departament d’Ocupació i Treball va designar un àrbitre i el procés va culminar el 22 de gener del 2025 amb un laude que obligava l’empresa a restablir la jornada de 40 hores setmanals i els horaris vigents abans del novembre del 2024.
Tot i això, la UTE Coopalsa va impugnar aquesta resolució en considerar que s’havien vulnerat drets fonamentals i que la norma que obligava a sotmetre’s a aquest arbitratge podia ser inconstitucional. El cas va arribar al Tribunal Superior de Justícia, el qual va plantejar al Tribunal Constitucional si els articles 6.1 i 6.2 de la Llei 33/2018 eren compatibles amb la Constitució andorrana del 1993.
El Tribunal Constitucional ha conclòs que aquests dos articles no s’ajusten a la Constitució en la part que imposa un arbitratge obligatori amb compliment forçós. Segons la resolució, aquesta obligació limita de manera injustificada el dret d’accés a la justícia, ja que impedeix que treballadors i empreses puguin acudir als tribunals ordinaris per resoldre el fons del conflicte. En canvi, sí que es manté com a constitucional la previsió que permet portar als tribunals els conflictes relacionats amb la interpretació de normes, convenis o acords.
Aquest plantejament ja havia estat avançat per la Sala Civil del Tribunal Superior, la qual advertia que l’arbitratge obligatori podia desplaçar els tribunals de la seva funció de resoldre conflictes i posar en qüestió la separació de poders. En la mateixa línia es van pronunciar la UTE Coopalsa i el Ministeri Fiscal, els quals consideraven que aquest sistema limitava de manera desproporcionada l’accés a la justícia, tot i admetre que l’arbitratge voluntari pot ser compatible amb la Constitució si es garanteixen les condicions d’imparcialitat.
Per contra, la Sindicatura General i el Comitè d’Empresa defensaven la constitucionalitat del mecanisme, argumentant que permetia una resolució ràpida dels conflictes i assegurava la continuïtat dels serveis essencials, sense eliminar del tot la possibilitat de recurs.
La sentència, dictada el 13 de març del 2026, introdueix així un canvi en les ‘regles del joc’, ja que l’arbitratge obligatori deixa de ser una via imposada automàticament i resolucions com el laude poden quedar sense efecte si es basen en aquest sistema. Això implica que els treballadors podran defensar els seus drets davant la justícia si no estan d’acord amb una decisió, mentre que les empreses deixen de disposar d’una via ràpida imposada per resoldre aquests conflictes, fet que pot generar més incertesa.