Els refugis encaren amb optimisme l’agost després d’un inici de temporada irregular i amb una afluència desigual

Els refugis guardats d’Andorra fan un balanç positiu de la temporada d’estiu, tot i que l’evolució de l’afluència varia en funció de cada establiment. I és que, mentre alguns han registrat un increment moderat respecte a l’any passat, d’altres mantenen xifres similars o perceben una afluència inferior a la d’altres temporades. Així ho han expressat des del Refugi de Juclar, en què expliquen que la temporada va començar amb menys activitat a causa de les condicions a la muntanya: «Al juny hem estat més fluixos perquè encara hi havia neu que no s’havia desfet i la gent va posposar les seves vacances», tot i assegurar que la situació ha canviat amb l’entrada en el tram central. «Des de l’última setmana de juliol fins ara estem plens», afirmen.
«Al juny hem estat més fluixos perquè encara hi havia neu que no s’havia desfet i la gent va posposar les seves vacances» – Refugi de Juclar
En una línia semblant s’expressen des del Refugi del Comapedrosa, en què posen en valor una evolució ‘lleugerament’ a l’alça: «Diria que s’ha treballat una mica més que l’any passat. Cada any fem un petit increment respecte de l’anterior», indiquen des de l’establiment. En l’altre costat de la balança, però, el Refugi Borda de Sorteny creu que en anteriors temporades han estat més favorables. «Tinc la sensació que en anys anteriors hem fet més», apunten, tot precisant que «aquest juny hem treballat més que l’any passat i, tot i que el juliol va bé, no és el mateix».
Qüestionat pel que fa al perfil dels clients, els quatre refugis consultats han coincidit en afirmar que hi ha una presència destacada de visitants estrangers, principalment espanyols, francesos i alemanys. «El turista que ve més és el francès», expliquen des del Refugi Borda les Reineres d’Incles, on durant l’agost també reben «molta gent que ve a conèixer la vall d’Incles» i que aprofita la visita per arribar fins a l’estany de Juclar o fer el Pic d’Escobes.
«Tinc la sensació que en anys anteriors hem fet més […] Aquest juny hem treballat més que l’any passat i, tot i que el juliol va bé, no és el mateix» – Refugi Borda de Sorteny
Des de Juclar també constaten que «tenim molts més estrangers que locals», mentre que a Comapedrosa destaquen especialment els excursionistes que recorren les principals travesses del país: «Tenim molts clients de la Coronallacs aquest any, que és la travessa que fa la volta a Andorra, i també hi ha gent del GR11». Tanmateix, sí que reconeixen també que reben molts visitants del país, tot i que «són menys». Una realitat diferent és la de Sorteny, en què predomina el ‘públic’ nacional: «Tenim molt andorrà jove i també grups d’alemanys i anglesos, però no tants com anys anteriors».
Finalment, i pel que fa a la distribució de l’afluència durant la setmana, els quatre refugis coincideixen que els dissabtes i diumenges continuen sent els dies amb més concentració de clients, mentre que entre setmana l’activitat és més tranquil·la. Tanmateix, i amb bona part de l’agost encara per davant, des d’Incles confien a mantenir una bona ocupació, tot recordant que moltes reserves arriben amb poca antelació. «La gent ve molt a últim moment, però penso que a l’agost tot anirà bé», conclouen.