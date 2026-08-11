Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Refugi de Juclar. | Wikiloc
Sergi Gil Bosch
  • Societat
Balanç de la temporada estival

Els refugis encaren amb optimisme l’agost després d’un inici de temporada irregular i amb una afluència desigual

Les rutes de muntanya i les travesses de llarg recorregut concentren bona part de la demanda, amb un perfil de visitant principalment estranger

Els refugis guardats d’Andorra fan un balanç positiu de la temporada d’estiu, tot i que l’evolució de l’afluència varia en funció de cada establiment. I és que, mentre alguns han registrat un increment moderat respecte a l’any passat, d’altres mantenen xifres similars o perceben una afluència inferior a la d’altres temporades. Així ho han expressat des del Refugi de Juclar, en què expliquen que la temporada va començar amb menys activitat a causa de les condicions a la muntanya: «Al juny hem estat més fluixos perquè encara hi havia neu que no s’havia desfet i la gent va posposar les seves vacances», tot i assegurar que la situació ha canviat amb l’entrada en el tram central. «Des de l’última setmana de juliol fins ara estem plens», afirmen.

«Al juny hem estat més fluixos perquè encara hi havia neu que no s’havia desfet i la gent va posposar les seves vacances» – Refugi de Juclar

En una línia semblant s’expressen des del Refugi del Comapedrosa, en què posen en valor una evolució ‘lleugerament’ a l’alça: «Diria que s’ha treballat una mica més que l’any passat. Cada any fem un petit increment respecte de l’anterior», indiquen des de l’establiment. En l’altre costat de la balança, però, el Refugi Borda de Sorteny creu que en anteriors temporades han estat més favorables. «Tinc la sensació que en anys anteriors hem fet més», apunten, tot precisant que «aquest juny hem treballat més que l’any passat i, tot i que el juliol va bé, no és el mateix».

Qüestionat pel que fa al perfil dels clients, els quatre refugis consultats han coincidit en afirmar que hi ha una presència destacada de visitants estrangers, principalment espanyols, francesos i alemanys. «El turista que ve més és el francès», expliquen des del Refugi Borda les Reineres d’Incles, on durant l’agost també reben «molta gent que ve a conèixer la vall d’Incles» i que aprofita la visita per arribar fins a l’estany de Juclar o fer el Pic d’Escobes.

«Tinc la sensació que en anys anteriors hem fet més […] Aquest juny hem treballat més que l’any passat i, tot i que el juliol va bé, no és el mateix» – Refugi Borda de Sorteny

Des de Juclar també constaten que «tenim molts més estrangers que locals», mentre que a Comapedrosa destaquen especialment els excursionistes que recorren les principals travesses del país: «Tenim molts clients de la Coronallacs aquest any, que és la travessa que fa la volta a Andorra, i també hi ha gent del GR11». Tanmateix, sí que reconeixen també que reben molts visitants del país, tot i que «són menys». Una realitat diferent és la de Sorteny, en què predomina el ‘públic’ nacional: «Tenim molt andorrà jove i també grups d’alemanys i anglesos, però no tants com anys anteriors».

Finalment, i pel que fa a la distribució de l’afluència durant la setmana, els quatre refugis coincideixen que els dissabtes i diumenges continuen sent els dies amb més concentració de clients, mentre que entre setmana l’activitat és més tranquil·la. Tanmateix, i amb bona part de l’agost encara per davant, des d’Incles confien a mantenir una bona ocupació, tot recordant que moltes reserves arriben amb poca antelació. «La gent ve molt a últim moment, però penso que a l’agost tot anirà bé», conclouen.

La Vall del Madriu endureix les sancions contra l’accés rodat amb multes que podran arribar fins als 3.000 euros

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
La seguretat també exigeix unes regles clares
Exteriors confirma que els set residents que es troben a Colòmbia estan «en bon estat» després del terratrèmol registrat
La manca d’internet obliga la comunitat colombiana a activar els canals de la Creu Roja per poder localitzar familiars

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
L’APDA fa saber al Comú de Canillo que no podrà fer servir més les càmeres corporals fins que existeixi la normativa
  • Societat
La setmana de l’isard ‘guanya’ una vintena de captures respecte a l’any passat i arriba enguany fins a les 221
  • Parròquies, Societat
Canillo saneja 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes abans del tradicional trasllat a Bordes d’Envalira
Actualitat de les Parròquies
  • Esports, Parròquies
El desig «ofuscat» del Barça femení de futbol per entrenar-se a Encamp va derivar-se per un problema d’agenda
  • Esports, Parròquies
La secció masculina del primer equip culer d’handbol, provant-se a Encamp per optimitzar l’aspecte tècnic i físic
  • Parròquies, Societat
Canillo saneja 250 caps de boví de nou explotacions ramaderes abans del tradicional trasllat a Bordes d’Envalira
Enquesta

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu