Ordino reforçarà la seguretat del Roser amb 12 vigilants i avança mitja hora el tancament dels serveis de ‘foodtrucks’

El Comú d’Ordino ja té a punt el dispositiu de seguretat per a les festes del Roser, que se celebraran del 3 al 6 de juliol. La corporació desplegarà 12 vigilants de seguretat privada i, entre les mesures adoptades, també ha decidit que els ‘foodtrucks’ i els punts de venda ambulant deixin de servir menjar i begudes mitja hora abans de l’hora de tancament de les activitats festives.
Fonts comunals expliquen que aquestes actuacions se sumen al dispositiu que estan coordinant el Ministeri d’Interior i la Policia per garantir la seguretat durant les festes majors d’aquest estiu. Algunes de les mesures, afegeixen, ja s’han posat a prova durant la revetlla de Sant Joan celebrada aquesta mateixa setmana.
A més del reforç amb 12 vigilants, el comú també ha previst intensificar les rondes dels agents del Servei de Circulació per incrementar la vigilància als espais on es desenvoluparan els actes.
El tancament de la venda ambulant i dels foodtrucks serà 30 minuts abans de l’horari de finalització de la festa
Una altra de les decisions adoptades és avançar en 30 minuts el tancament dels foodtrucks i dels punts de venda ambulant gestionats per la comissió de festes, encarregats del subministrament de menjar i beguda. Paral·lelament, també es farà una supervisió específica perquè els horaris de tancament es compleixin. En aquest sentit, dues jornades finalitzaran a les 04.30 hores i les altres dues a les 04.00 hores.
Des del comú també destaquen que abans de l’inici de les festes «s’articulen reunions d’entesa prèvies entre les comissions de festes i els veïns», assenyalen.
Aquest reforç arriba en un context en què la seguretat de les festes majors ha esdevingut un dels principals focus de preocupació després dels incidents registrats en diverses parròquies. Les agressions durant la Festa Major d’Encamp —entre les quals la pallissa al conseller general Pere Marsenyach i el cas del jove amb la mandíbula trencada, sobre el qual la policia ha descartat finalment la implicació del vigilant de seguretat després d’analitzar les gravacions—, han incrementat la preocupació al voltant dels dispositius preventius que preparen les diferents corporacions comunals per a les celebracions d’aquest estiu.