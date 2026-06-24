Dos joves de 24 i 27 anys, detinguts per la seva presumpta implicació en les agressions de la Festa d’Encamp

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha anunciat aquest dimecres la detenció de dues persones en relació amb les agressions que van sacsejar la Festa del Poble d’Encamp el cap de setmana passat. Els arrestats, un andorrà i un resident, són majors d’edat i estan presumptament vinculats a les agressions denunciades per un jove no resident de 21 anys i pel conseller general Pere Marsenyach.
La titular d’Interior ha comparegut davant els mitjans per informar d’unes detencions que, segons ha remarcat, arriben després de diversos dies d’una intensa investigació policial. «Era important informar la ciutadania perquè aquests fets han generat una important alarma social», ha afirmat. Segons ha detallat posteriorment la Policia, els detinguts tenen 24 i 27 anys i estan acusats de delictes contra la integritat física i moral. La investigació continua oberta i no es descarta que es puguin produir noves detencions.
«Era important informar la ciutadania perquè aquests fets han generat una important alarma social» – Ester Molné
En aquest context, Molné ha aprofitat l’anunci per respondre a les crítiques aparegudes els darrers dies sobre una suposada lentitud policial. La ministra ha recordat que les denúncies es van formalitzar dilluns i que els agents han hagut de recollir testimonis, visionar imatges i obtenir informes mèdics abans de poder determinar les responsabilitats dels implicats. «Quan la policia no intervé en el mateix moment dels fets, la investigació requereix una feina important», ha assenyalat. En aquest sentit, ha defensat que el cos ha actuat amb «celeritat» i en estreta coordinació amb la Fiscalia fins a culminar les detencions efectuades aquest dimecres.
Tot i la preocupació generada pels incidents, la ministra ha evitat parlar d’un fenomen estructural i ha qualificat els episodis ocorreguts a Encamp de «fets puntuals de principi d’estiu». Això sí, ha reconegut que la situació ha encès les alarmes tant entre la ciutadania com dins del mateix Govern. Per aquest motiu, ha confirmat que els dispositius de seguretat previstos per a les festes majors seran reforçats. De fet, la revetlla de Sant Joan ja ha comptat amb un dels desplegaments policials més importants dels darrers anys, amb una cinquantena d’efectius distribuïts pel conjunt del país.
«Quan la policia no intervé en el mateix moment dels fets, la investigació requereix una feina important» – Ester Molné
Una altra de les qüestions que ha centrat la compareixença ha estat el temps que va trigar el conseller general Pere Marsenyach a presentar denúncia i a acudir als serveis mèdics després de l’agressió. Lluny de qüestionar la seva actuació, Molné ha atribuït aquest retard al xoc emocional que pot provocar una situació d’aquestes característiques. «Quan acabes de ser objecte d’una agressió d’aquest tipus estàs desorientat i no penses de manera coherent», ha afirmat, tot comparant-ho amb altres víctimes que necessiten temps abans de decidir-se a denunciar.
La ministra també ha hagut de respondre diverses preguntes sobre una possible vinculació dels detinguts amb grups violents com ara ‘Els 44′ o ‘El Bloque‘. Sobre aquesta qüestió, ha estat taxativa a l’hora d’evitar conclusions prematures. Els investigadors, però, encara treballen per determinar si existeix algun tipus de relació estable entre els implicats o si darrere dels fets hi pot haver una estructura organitzada. «No s’ha avançat prou amb la investigació per donar detalls en aquest sentit», ha indicat.
Malgrat això, ha admès que la policia analitza totes les hipòtesis i ha fet una crida a qualsevol persona que pugui aportar informació sobre actituds agressives o incidents similars perquè ho posi en coneixement de les autoritats. Amb tot, la Policia ha informat que la investigació continua oberta i que les diligències continuen en marxa amb l’objectiu d’aclarir completament els fets ocorreguts.