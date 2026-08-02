Un ball del Contrapàs que fa «comunitat» i, per primera vegada, al qual la gent s’uneix en una rotllana gran

Una gran rotllana ha omplert la plaça del Poble d’Andorra la Vella aquest diumenge al migdia com a gran colofó del ball del Contrapàs. La cònsol menor de la capital, Olalla Losada, destacava precisament aquesta imatge, ja que ha manifestat que els agrada «molt aquesta dansa perquè fa comunitat» i també que fos la primera vegada que en lloc de petites rotllanes la gent s’unís en una de gran, la qual cosa simbolitza aquesta «comunitat» i que la gent té ganes de ballar aquest ball que l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella treballa perquè es posi «en valor» i que és «molt d’Andorra la Vella».
Els assistents han desafiat la calor i el sol amb barrets i els ventiladors que el comú havia instal·lat darrere les cadires de les quals es podia seguir el ball. Qüestionada sobre la possibilitat que es puguin trobar sistemes que permetin fer aquests actes a la plaça gaudint de més ombra, Losada ha admès que hi han «donat moltes voltes» i s’han buscat «enginys diferents per poder posar ombra en aquesta plaça», però ha destacat que hi ha «dos hàndicaps». Un és que és molt ventada i, per tant, no tota mena de tendal seria segur i les empreses no poden «assegurar al 100% que no hi hagi risc» i, en segon lloc, es vol que sigui una plaça en la qual els gegants puguin ballar i si es tapa tota la plaça amb tendals «tampoc» es podria fer. «Hem de trobar un equilibri», ha remarcat Losada, qui ha fet notar que hi ha arbres plantats que van «creixent a poc a poc» i cada vegada també han de fer més ombra. I ha incidit que tot i que es busquen alternatives cal que hi hagi un equilibri entre seguretat, ombra i que sigui una plaça oberta.
Passats ja tres dies de la Festa Major, la cònsol menor ha fet un balanç positiu perquè ha fet notar que «el seny» que es demanava en el pregó de moment està imperant i s’ha viscut la festa «sense incidents» i amb «bon ambient» i que, per tant, esperen que continuï així en els dos dies que queda de celebració.
Pel que fa a les queixes dels veïns de Guillemó, on se celebren els concerts de la nit, Losada ha destacat hi ha «la sort» de poder fer les actuacions en un lloc cèntric on la gent pot accedir a peu i que dona «aquell punt de conviure, de fer comunitat, d’estar junts, gaudint dels concerts». Ha admès que són conscients que és «una molèstia» per a la gent que hi viu al voltant, «però ara mateix» no es disposa «d’un lloc que tingui la mateixa entitat, que faci el mateix caliu». I pel que fa a la molèstia de l’envelat, ha manifestat que cada vegada els grups que actuen a la capital «no només és la veu o la cançó o la música que fan, sinó també hi ha tot un tema de pantalles» i altres aspectes tècnics que fan que sigui necessari un espai més ample i que aquest envelat s’adapta a aquestes necessitats. Finalment, ha admès que en el futur els «encantaria» que l’Espai Capital fos una alternativa per acollir aquests concerts, informa l’ANA.