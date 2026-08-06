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Paris Mameghani Garcia
  • Societat
Sector hoteler

L’ocupació hotelera supera per ben poc el 70% durant el juliol i millora gairebé quatre punts respecte a l’any passat

Segons la UHA, superar el llindar del 70% confirma una evolució favorable de la temporada d'estiu i s'ajusta a les previsions que tenia el sector

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) fa una valoració positiva de les dades d’ocupació hotelera del mes de juliol, el qual s’ha tancat amb una ocupació mitjana del 70,13%, 3,95 punts percentuals per sobre del registre del mateix mes de l’any passat, quan es va situar en el 66,18%. Segons l’entitat, superar el llindar del 70% confirma una evolució favorable de la temporada d’estiu i s’ajusta a les previsions que tenia el sector a l’inici de la campanya.

La patronal atribueix aquest comportament a l’atractiu creixent del país com a destinació de proximitat, especialment durant els mesos més calorosos, gràcies a una oferta centrada en la natura, les activitats a l’aire lliure, el benestar i una agenda d’esdeveniments que contribueix a dinamitzar l’activitat turística.

Tot i els bons resultats del juliol, la UHA recorda que la temporada d’estiu s’ha d’analitzar en conjunt, ja que els mesos de maig i juny van registrar una ocupació inferior a la prevista. En aquest sentit, insisteix que la desestacionalització continua sent un dels principals reptes del sector, amb l’objectiu de repartir millor l’afluència de visitants al llarg de tota la temporada.

La patronal atribueix aquest comportament a l’atractiu creixent del país com a destinació de proximitat, especialment durant els mesos més calorosos

L’entitat considera que el bon comportament de l’hivern i la recuperació observada durant el juliol reforcen la confiança del sector i demostren la capacitat d’Andorra per mantenir-se competitiva en un mercat turístic cada vegada més exigent.

Amb tot, la UHA subratlla que l’agost serà el mes clau per determinar el balanç final de la temporada estival. Les reserves actuals presenten un lleuger avantatge respecte a les de fa un any, però l’entitat prefereix esperar al tancament del mes abans de fer una valoració definitiva.

Finalment, la patronal destaca que aquests resultats responen al treball conjunt dels establiments hotelers, els organitzadors d’esdeveniments, els comuns, el Govern i la resta d’agents del sector turístic, i defensa que cal mantenir els esforços per consolidar el Principat com una destinació competitiva durant tot l’any.

La contractació en origen s’activarà dilluns amb una quota de 450 permisos temporals adreçada al sector hoteler

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