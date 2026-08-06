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Temperatures

Un estiu sense precedents: el juliol més càlid des que es tenen dades i el rècord amb fins a cinc onades de calor

La temperatura mitjana del mes passat es va situar 4,3 graus per sobre de la normalitat, una anomalia que confirma la intensitat de la calor

El país viu un estiu sense precedents des del punt de vista climàtic. En aquest sentit, el Servei Meteorològic ha confirmat que entre els mesos de juny i juliol el Principat ha registrat cinc onades de calor, una xifra mai assolida fins ara i que supera el rècord anterior de quatre episodis, quan encara falta més d’un mes perquè acabi l’estiu. El meteoròleg del Servei Meteorològic, Guillem Martín, ha comentat que aquests cinc episodis han deixat un total de 26 dies amb valors de calor extrema, molt per sobre del màxim registrat fins ara, que era de 17 dies durant els estius del 2022 i del 2023.

Aquestes dades evidencien una tendència clara. De fet, des del 2017 tots els estius han registrat almenys una onada de calor, una continuïtat que, segons ha assenyalat, és una mostra dels efectes de l’escalfament global i el canvi climàtic que pateix el planeta.

A aquests registres s’hi suma un altre rècord històric. El juliol d’aquest 2026 s’ha convertit en el més càlid des que es tenen dades, superant en mig grau la temperatura mitjana del juliol del 2022, el qual fins ara encapçalava la sèrie històrica. Segons ha detallat el meteoròleg, la temperatura mitjana del mes passat s’ha situat 4,3 graus per sobre de la normalitat climàtica, una anomalia excepcional que confirma la intensitat de la calor registrada durant les darreres setmanes, informa l’ANA.

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