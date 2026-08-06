[Amb vídeos] L’arribada d’una esperada i intensa tempesta estival acompanyada de calamarsa no dona treva

Inclús amb l‘avís per tempestes al nivell taronja, moltes persones s’han vist sorpreses per la intensa pluja acompanyada de calamarsa que aquesta tarda cau sobre el país. En aquest sentit, moltes d’elles s’han vist obligades a refugiar-se a tendes i locals, mentre que els més previsors han fet ús dels seus paraigües. Val a dir que la intensitat de la tempesta ha estat tanta que, en alguns carrers, l’aigua ha generat ràpidament a riuades i, fins i tot d’altres, s’han vist inundats. A més, algunes tapes de clavegueram s’han trencat, com el cas d’una situada a l’entrada de la Clota Verda.
El Servei Meteorològic ha assenyalat, en un missatge a primera hora del matí, que el nivell d’alerta taronja es mantindrà actiu i es preveu que, fins a les 16.00 hores, es mantingui la tempesta. Per altra banda, Protecció Civil ha aconsellat precaució i ha demanat que s’evitin les sortides a l’exterior en la mesura del possible.
En tot cas, les fortes pluges han obligat a activar diversos dispositius de prevenció i actuació davant possibles incidències. Una de les situacions s’ha produït a l’Aldosa de la Massana, just el tram entre Anyós i l’Aldosa, on s’ha registrat una esllavissada. Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut cap persona atrapada, pel qual el cos d’emergència no ha hagut de fer cap intervenció.
Una altra via afectada és l’N-145, la qual en aquests moments es troba tallada en ambdós sentits de la marxa. El tall s’ha produït a l’altura de les Valls de Valira i, segons informa Mobilitat, arran d’un despreniment i per l’acumulació d’aigua a la calçada, presumiblement a causa del desbordament del riu. La incidència s’hauria originat arran d’un despreniment de fang, pedres i aigua. Davant la situació, s’ha interromput el trànsit en tots dos sentits i s’ha habilitat un pas alternatiu mentre es treballa per restablir la normalitat. Així, l’afectació està provocant retencions en el principal accés al Principat.
D’altra banda, els Bombers també han actuat a la zona dels Vilars per un curs d’aigua que ha afectat una carretera i ha provocat l’entrada d’aigua a la terrassa d’un edifici. La incidència no ha deixat cap persona ferida i els danys materials han estat menors, segons han informat des del cos. De fet, el cap de guàrdia dels Bombers ha explicat, a les 17.00 hores que, davant l’episodi de fortes pluges, «s’esperaven més incidències» al llarg de la jornada, informa l’ANA.