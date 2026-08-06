Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El despreniment a l'N-145 que ha obligat a tallar ambdós sentits de la marxa. | Nicolas Z.
Sergi Gil Bosch
  • Successos
Meteorologia

[Amb vídeos] L’arribada d’una esperada i intensa tempesta estival acompanyada de calamarsa no dona treva

S'activen diversos dispositius de prevenció i actuació davant possibles incidències, com per una esllavissada a l'Aldosa de la Massana

Inclús amb l‘avís per tempestes al nivell taronja, moltes persones s’han vist sorpreses per la intensa pluja acompanyada de calamarsa que aquesta tarda cau sobre el país. En aquest sentit, moltes d’elles s’han vist obligades a refugiar-se a tendes i locals, mentre que els més previsors han fet ús dels seus paraigües. Val a dir que la intensitat de la tempesta ha estat tanta que, en alguns carrers, l’aigua ha generat ràpidament a riuades i, fins i tot d’altres, s’han vist inundats. A més, algunes tapes de clavegueram s’han trencat, com el cas d’una situada a l’entrada de la Clota Verda.

El Servei Meteorològic ha assenyalat, en un missatge a primera hora del matí, que el nivell d’alerta taronja es mantindrà actiu i es preveu que, fins a les 16.00 hores, es mantingui la tempesta. Per altra banda, Protecció Civil ha aconsellat precaució i ha demanat que s’evitin les sortides a l’exterior en la mesura del possible.

En tot cas, les fortes pluges han obligat a activar diversos dispositius de prevenció i actuació davant possibles incidències. Una de les situacions s’ha produït a l’Aldosa de la Massana, just el tram entre Anyós i l’Aldosa, on s’ha registrat una esllavissada. Segons han informat els Bombers, no hi ha hagut cap persona atrapada, pel qual el cos d’emergència no ha hagut de fer cap intervenció.

Una altra via afectada és l’N-145, la qual en aquests moments es troba tallada en ambdós sentits de la marxa. El tall s’ha produït a l’altura de les Valls de Valira i, segons informa Mobilitat, arran d’un despreniment i per l’acumulació d’aigua a la calçada, presumiblement a causa del desbordament del riu. La incidència s’hauria originat arran d’un despreniment de fang, pedres i aigua. Davant la situació, s’ha interromput el trànsit en tots dos sentits i s’ha habilitat un pas alternatiu mentre es treballa per restablir la normalitat. Així, l’afectació està provocant retencions en el principal accés al Principat.

D’altra banda, els Bombers també han actuat a la zona dels Vilars per un curs d’aigua que ha afectat una carretera i ha provocat l’entrada d’aigua a la terrassa d’un edifici. La incidència no ha deixat cap persona ferida i els danys materials han estat menors, segons han informat des del cos. De fet, el cap de guàrdia dels Bombers ha explicat, a les 17.00 hores que, davant l’episodi de fortes pluges, «s’esperaven més incidències» al llarg de la jornada, informa l’ANA.

L’avís per tempestes s’eleva a nivell taronja en activar-se una prealerta per fenòmens meteorològics violents

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles
Un total de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys són detinguts amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l
Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
El cos d’ordre arresta dos turistes durant la nit de dimecres i la matinada de dijous per agressió a les parelles
  • Successos
Un total de sis homes d’edats compreses entre els 29 i 51 anys són detinguts amb taxes d’alcoholèmia de 0,87 a 2,14 g/l
  • Societat, Successos
Controlats el dissabte dos turistes a la frontera amb França per ocultar en una bossa i al cos diferents estupefaents
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu