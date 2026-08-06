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  • Societat
Estadística

La compravenda d’immobles baixa gairebé un 12% mentre que el valor de les operacions retrocedeix un 17,3%

El nombre de béns immobles transmesos cau un 35% respecte al segon trimestre del 2025, en què totes les agrupacions experimenten un decrement

Durant el segon trimestre d’aquest any s’ha constatat un decrement de l’11,8% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte del segon trimestre de l’any anterior, així com un augment del 5,1% en relació amb l’acumulat en els darrers 12 mesos. Pel que fa al nombre de béns immobles transmesos, la xifra ha disminuït un 35% respecte al segon trimestre de l’any 2025, en què totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un decrement, excepte els locals comercials i magatzems, amb un 60%. Així mateix, la variació anual de l’acumulat dels darrers 12 mesos té un decrement del 4,1%.

Segons el tipus de comprador, tant les persones físiques com les persones jurídiques mostren un decrement de les adquisicions. Les persones físiques decrementen les seves compres en un 19,3%, i continuen sent el col·lectiu majoritari. D’aquestes operacions, el 77,4% corresponen a residents, mentre que el 22,6% restant són realitzades per no residents. Pel que fa a les persones jurídiques, les adquisicions cauen un 58,6% respecte a l’any anterior. La major part d’aquestes operacions (74,9%) corresponen a societats íntegrament formades per residents, mentre que un 6,1% són societats amb una participació resident superior al 50%. El 19% restant correspon a persones jurídiques amb una participació resident inferior al 50%.

Segons el tipus de comprador, tant les persones físiques com les persones jurídiques mostren un decrement de les adquisicions

En relació amb l’edat del comprador, el grup més representatiu és el de 30 a 59 anys, el qual concentra el 64,4% del total de béns immobles adquirits. Per nacionalitat, totes les categories rellevants presenten decrements, destacant especialment les compres realitzades per compradors portuguesos (54,7% menys). Segons el sexe del comprador, el nombre de béns immobles adquirits per homes disminueix un 27,6%, mentre que les adquisicions realitzades per dones disminueixen un 8,6% respecte a l’any anterior. Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha disminuït el 17,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior. La variació anual de l’acumulat dels darrers 12 mesos mostra un decrement del 4,5%.

Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha disminuït un 10,6% respecte al segon trimestre de l’any anterior. Totes les agrupacions de béns immobles han crescut, excepte els terrenys i places d’aparcament, els quals han disminuït un 7,7% i el grup de pis, habitatge unifamiliar i edifici, el qual disminueix un 18,4%. La variació anual de l’acumulat dels darrers 12 mesos mostra un decrement del 26,6%. Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos en el segon trimestre de l’any 2026 ha incrementat un 0,2% respecte al segon trimestre de l’any anterior.

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