Una relluïda plaça del Poble s’estrena acollint una arrossada popular de la Festa Major amb més de 700 racions

Roba fresca, crema solar, un ambient esplèndid i familiar i, sobretot, l’ús dels barrets de palla és el que més ha primat en una calorosa tarda a la plaça del Poble, la qual ha gaudit de valent d’una arrossada popular que, a hores d’ara, ja ha servit més de 700 racions a tots aquells que s’han volgut apropar, amb diversos centenars de comensals. Hi ha qui ha al·lucinat amb el nou espai, una renovada plaça del Poble que com bé ha remarcat el cònsol major de la parròquia, Sergi González: «El seu retorn ha sigut molt bo, ja que fins ara hem pogut celebrar aquí més d’una vintena d’activitats i la gent ho està aprofitant i gaudint, malgrat la calor».
«És la primera vegada que vinc expressament per l’arrossada, he vingut pràcticament cada any per assistir a la Festa Major d’Andorra la Vella, però no pel dinar», ha exclamat la Mireia, qui ve de Girona amb la seva família, afegint que «amb l’airet de les muntanyes encara si està prou bé, però déu-n’hi-do quina calor fa», ha valorat. Per a una turista com ella «l’ambient és molt bo i l’organització de la festa igual, tanmateix, potser aquí a la plaça hagués calgut algun espai més d’ombra», ha recomanat una persona habituada al Principat, qui sí que ha combregat amb les paraules del cònsol en presenciar la felicitat i en l’èxit de participació de la gent.
A dalt; els operaris de la casa ‘Abundi Monterde’ servint nombrosos plats d’arròs de paella. A baix, una extensa cua de comensals que espera sota el sol el seu torn per dinar. | Comú d’Andorra la Vella/Tony Lara
Si bé la calor s’ha notat i més en un indret amb tanta exposició de llum solar, la realitat és que les nombroses famílies, de gent petita i gran, han estat encantades, ja que a més la zona infantil queda a prop i el bar de la plaça del Poble també està a disposició per a l’obtenció de begudes i altres necessitats. «He vist a la gent molt contenta, avui cloem la nostra Festa Major i hem posat a disposició per a aquelles persones més vulnerables un segon espai climatitzat i interior al Centre de Congressos, ja que és cert que fa molta calor, però els que estan aquí jo els veig molt a gust», ha asseverat González als micròfons d’EL PERIÒDIC, valorant la gran cabuda dels tendals incorporats, com el de la casa d’Abundi Monterde, encarregats de la paellada popular.
Fins i tot s’han vist alguns periodistes del país aprofitant el dia per gaudir d’una bona ració de paella, no sent el cas de l’autor de l’article, i amb l’atenta mirada de l’ambient festiu i capital del cònsol González, de la cònsol menor, Olalla Losada, i del conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat i Habitatge, Marc Torrent. Tots ells, val a dir, ben equipats amb un bonic i estampat barret de palla atorgat pel mateix comú. Convé fer valdre que la feina organitzativa a hores d’ara no ha parat, ja que entre les 14.00 i les 15.00 hores de la tarda s’ha pogut observar una cua de persones especialment extensa esperant el seu torn per dinar que anava des de la mateixa caserna d’Abundi fins a l’església de Sant Esteve. Un dia d’estiu per fer pinya, i tant.