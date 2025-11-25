Només 54 casos es tracten en el programa d’Igualtat per a la promoció de relacions no violentes

«És un dia per fer pedagogia dels diferents mecanismes i dels diferents recursos que tenim a l’abast», ha destacat el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. La cerimònia ha subratllat la importància de donar visibilitat i de fomentar el coneixement en un àmbit tan sensible com el de la violència de gènere. Enguany, l’acte ha comptat amb una presència masculina notablement baixa —gairebé una vintena d’homes davant d’una quarantena de dones—.
La manca de derivacions a programes de canvi conductual reforça la urgència d’ampliar recursos i prevenció estructural
Ahir, la secretària d’Estat de Participació Ciutadana, Mariona Cadena, acompanyada de la cap del departament, Mireia Porras, va presentar les dades que avui s’han compartit amb la ciutadania. Entre gener i octubre, el Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha atès 316 casos, dels quals 157 són nous. Si aquestes xifres ja havien generat preocupació, l’alerta s’ha intensificat quan el tècnic d’atenció ciutadana, Pol de Vilallonga, ha exposat que només 54 d’aquests casos han estat derivats al programa per a la promoció de relacions no violentes, orientat a la reeducació dels agressors.
La necessitat d’incidir en les generacions futures ha estat un dels punts centrals del discurs institucional. «Hem d’incidir en l’àmbit educatiu, hem de formar entre totes i tots ciutadanes i ciutadans lliures, responsables i capaços de no perpetrar més els estereotips sexistes», ha remarcat Espot, reforçant les paraules de Vilallonga.
Durant la seva intervenció, el cap de Govern també ha recordat la importància de conèixer els protocols disponibles al país per poder donar suport a les víctimes en situació de vulnerabilitat. «Segurament i a vegades sense ser-ne conscients de la situació personal i familiar, tots haurem interactuat amb una dona víctima de la violència de gènere i per tant és important que fem pedagogia», ha insistit.
Finalment, Cadena ha presentat la campanya ‘Destapar la violència, no sempre deixa marca’, que s’allargarà fins al novembre del 2026. La iniciativa pretén visibilitzar cada mes un tipus de violència, començant per la física «perquè al final és la que coneix tothom», ha explicat, amb l’objectiu d’exposar progressivament totes les formes de violència masclista.