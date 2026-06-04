Andorra estrena un programa d’acollida per orientar les persones nouvingudes en els principals tràmits i serveis

Presentat el nou programa d’acollida per a persones nouvingudes a les associacions de residents, una iniciativa prevista a la Llei d’igualtat i no-discriminació que incorpora una guia pràctica i un servei d’acompanyament per facilitar la integració dels nous residents al país. La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha explicat que la guia constitueix el nucli central del projecte: “Conté informació essencial sobre àmbits com l’educació i la formació, l’accés a la sanitat i la CASS, el mercat laboral, com inscriure’s al cens comunal, les activitats culturals i esportives del país i un llarg etcètera”, ha detallat.
El document, el qual deriva del programa d’acollida encomanat per la legislació vigent, vol concentrar en un únic recurs la informació bàsica que acostuma a necessitar qualsevol persona que arriba a Andorra. “És una guia molt extensa, d’unes 50 pàgines aproximadament”, ha remarcat Cadena, qui també ha anunciat la posada en marxa d’un servei específic d’acompanyament: “Se les assessorarà, se les informarà i se les acompanyarà”. El servei estarà destinat a les persones que ja disposin del certificat de residència o que es trobin en procés d’obtenir-lo, i es complementarà amb la distribució a Tràmits, Immigració, els comuns i el web del Govern.
“Conté informació essencial sobre àmbits com l’educació i la formació, l’accés a la sanitat i la CASS, el mercat laboral, com inscriure’s al cens comunal…” – Mariona Cadena
La presentació d’aquest dijous s’ha fet davant representants de diverses comunitats residents al país, entre elles les associacions argentina, peruana, colombiana i italiana, així com entitats socials. “Hem convocat també Càritas Andorra perquè ens puguin ajudar a fer el màxim de difusió d’aquesta guia i també Hope Palestina”, ha explicat la secretària d’Estat, tot defensant que la iniciativa respon a la voluntat de reforçar la integració de les persones que s’instal·len al Principat. “Sobretot volem fomentar la convivència i la cohesió social”, ha afirmat.
En la mateixa línia, Cadena ha insistit que l’Executiu considera necessari oferir eines que facilitin l’adaptació dels nouvinguts. “També és una voluntat que té el Govern poder acompanyar aquestes persones per facilitar-los una mica més la convivència i la cohesió social”, ha afegit. Cal destacar que, ara per ara, la guia només està disponible en català, però l’ens ja treballa en noves versions. “Properament la tindrem disponible en francès, en anglès i en castellà”, ha avançat Cadena, per a així facilitar-ne l’accés a un nombre més ampli de residents.
“És veritat que els treballadors temporals també mereixen poder tenir aquest acompanyament i aquest suport per part del Govern” – Mariona Cadena
Qüestionada, però per la situació dels temporers, Cadena ha reconegut que el programa no està pensat específicament per a aquest perfil, tot i deixar oberta la possibilitat d’impulsar noves mesures. “Si engeguem aquest programa de persones nouvingudes, properament podem estudiar fer alguna acció en aquest sentit”, ha indicat. Tanmateix, ha admès que els treballadors temporals també necessiten suport institucional: “És veritat que també mereixen poder tenir aquest acompanyament i aquest suport per part del Govern”, ha conclòs.