Escaldes eleva el to contra el Govern després de no haver estat “convocat” dilluns per a una reunió sobre la LOGTU

El ‘conflicte’ entre el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany pels estudis de capacitat de càrrega màxima continua escalant. Després que aquest dimecres el ministre portaveu, Guillem Casal, acusés la corporació de ser l’única que encara no ha completat la documentació requerida i afirmés que aquesta situació “va amb la seva tònica de treball”, la corporació ha respost lamentant el que considera un nou atac polític i assegurant que el problema s’hauria pogut resoldre amb una simple trucada.
El punt més crític per a l’ens comunal, però, no és altre que el fet d’haver quedat al marge d’una reunió recent sobre la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU): “Lamentem haver tingut coneixement que dilluns passat es va celebrar una reunió sobre la LOGTU amb els comuns sense que el Comú d’Escaldes fos convocat, especialment tenint en compte que es tracta d’una qüestió que afecta directament el futur urbanístic i territorial del conjunt del país”, han assenyalat fonts oficials de la corporació en declaracions a aquesta casa. A més, segons apunten, semblaria ser que el Comú d’Andorra la Vella tampoc hauria estat convocat a la trobada.
“Lamentem haver tingut coneixement que dilluns passat es va celebrar una reunió sobre la LOGTU amb els comuns sense que el Comú d’Escaldes fos convocat” – Comú d’Escaldes-Engordany
Des de la parròquia es mostren igualment sorpresos per les manifestacions del ministre i asseguren que “no reflecteixen la realitat del treball que s’està fent des del Comú d’Escaldes-Engordany”. A més, retreuen al Govern haver optat per exposar la qüestió públicament abans d’intentar resoldre-la per la via institucional: “Considerem que hagués sigut més eficaç i també més lleial per part del Govern avisar amb una trucada de la falta d’aquestes dades complementàries i no a través de declaracions a la premsa”, han afegit, tot indicant que “es tracta d’una qüestió tècnica i si haguessin avisat, hauríem mogut fitxa perquè es desencallés”.
En aquest sentit, han remarcat que la qüestió ja ha sigut traslladada als serveis tècnics i que la documentació serà enviada al Govern “el més aviat possible”. Tanmateix, i qüestionats per les crítiques sobre el compromís de la parròquia amb la sostenibilitat, la corporació ha apuntat que “no entenem l’atac reiterat quan hem sigut pioners amb moltes mesures per a una parròquia de benestar”. Així, han citat, entre altres, l’ampliació de cessió de terreny de les torres del Clot d’Emprivat: “S’aproven en base al marc urbanístic aprovat durant un mandat comunal liderat per Demòcrates i que l’actual ministra Trini Marín era aleshores cònsol major d’Escaldes”.
“Creiem que aquest és un tema prou important perquè les administracions treballin conjuntament i evitin convertir-lo en una qüestió de confrontació política” – Comú d’Escaldes-Engordany
Escaldes també ha defensat que, en el marc dels estudis de capacitat de càrrega, ha reclamat informació que depèn directament del Govern i que considera imprescindible per elaborar una diagnosi completa, en àmbits com la mobilitat, la sanitat o l’energia, tot amb l’objectiu “de saber si el nostre país té capacitat per a més edificis de grans dimensions”. “Creiem que aquest és un tema prou important perquè les administracions treballin conjuntament i evitin convertir-lo en una qüestió de confrontació política”, han etzibat, sentenciant la seva ‘resposta’ en afirmar que “la ciutadania espera solucions, coordinació institucional i una visió de futur compartida, no intercanvis de retrets”.