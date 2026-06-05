El Sindicat d’Habitatge acusa a l’Executiu d’aprovar una llei de lloguers «a mida de la patronal immobiliària»

El Sindicat d’Habitatge d’Andorra (SHA) ha carregat contra la llei de desintervenció dels lloguers aprovada aquesta setmana al Consell General, assegurant que el text ha tirat endavant «sense haver-se finalment rectificat ni mogut una sola coma del text plantejat originalment per part de l’executiu». Segons l’entitat, es tracta d’una «llei elaborada a mida de la patronal immobiliària, però prou descafeïnada i maquillada per a poder-se presentar com una suposada solució d’equilibri entre les parts».
En un comunicat difós aquest divendres, el sindicat afirma que tant les persones que viuen de lloguer com el mateix moviment per l’habitatge «som plenament conscients de quins interessos respon la present llei». Tot i això, reivindica que la pressió exercida durant els darrers anys ha tingut efectes. «Ha sigut precisament l’existència del moviment per l’habitatge, del sindicat i dels diferents cicles de mobilitzacions i formes de pressió exercides, les que han contribuït al fet que la descongelació no esdevingués al 2024 de forma crua i abrupta», exposen.
L’SHA defensa que ha treballat intensament sobre el contingut de la norma, identificant «els aspectes més problemàtics, les escletxes que poden servir d’abusos i trampes». Segons el seu criteri, recuperar una suposada normalitat del mercat implica mantenir els mecanismes que han originat l’actual situació. «La nostra anàlisi és que tornar a una suposada normalitat del mercat és continuar amb el causant dels problemes: que els grans rendistes i especuladors acabaran recuperant amb plenes garanties la seva capacitat de rendibilitzar tot i que aquesta vagi en estret detriment de l’estabilitat i benestar del poble», assenyalen.
En aquest sentit, es pregunten: «És que no han fet cap benefici durant aquest temps? El que pretenen és recuperar un poder i beneficis que mai han perdut, tot i certes regulacions?».
El sindicat considera que la tramitació i aprovació de la llei evidencia «l’absoluta desconnexió de Govern i dels grups parlamentaris respecte a la població andorrana». De fet, assegura que «cada vegada estem més convençuts que no és desconeixement, sinó simplement desinterès i manca de voluntat política».
El sindicat afirma que la patronal immobiliària manté una posició de força en el debat sobre l’habitatge gràcies al seu poder econòmic i mediàtic
L’entitat sosté que els propietaris i el sector immobiliari compten amb una posició de força en aquest debat. «La contrapart disposa del poder econòmic i mediàtic per a influenciar de forma important aquests processos perquè tendeixin a respondre als seus interessos», afirmen, tot afegint que aquesta situació es veu afavorida si el Govern comparteix aquests interessos o hi oposa poca resistència. «Amb tot el poder a favor, Govern i els partits que el conformen han sabut imposar el seu poder de classe i justificar-se davant del seu (petit, recordem) electorat», remarquen.
El sindicat critica que la majoria parlamentària vulgui recuperar l’escenari previ a les pròrrogues dels contractes «sense garantir la protecció de les llogateres i insistint que vol una solució equilibrada», quan, segons la seva anàlisi, la situació de partida «ja estava desequilibrada».
Per contra, defensa que l’única manera de corregir aquesta situació és reforçar la protecció dels inquilins. «Donar protecció i opcions reals a la part més desfavorida en les relacions contractuals: les llogateres», exposen. També insisteixen que la patronal de l’habitatge, pel fet de poder obtenir beneficis d’una necessitat bàsica, «té la paella pel mànec», motiu pel qual reclamen una regulació efectiva dels lloguers.
Pel que fa a l’oposició parlamentària, el sindicat considera que els seus grups «semblen tenir la voluntat de canviar les coses o, almenys, de portar la contrària al Govern». Amb tot, lamenta que les esmenes presentades «han reflectit de manera insuficient i parcial les demandes del sindicat». Aquesta situació els porta a una conclusió clara: «El que ens demostra és que, per a nosaltres, la via del diàleg institucional, s’ha esgotat».
L’SHA també aprofita el comunicat per recordar algunes de les situacions que assegura que es viuen actualment al país. «Les veïnes del carrer Dr. Mitjavila pateixen l’angoixa de no saber si es podran permetre pagar el lloguer en sis mesos, igual que les veïnes del Fener. Dones supervivents de violència de gènere es veuen obligades a conviure amb el seu agressor. Famílies de tres, o quatre membres han de sobreviure vivint en una habitació i compartint la cuina i els lavabos amb desconeguts», relaten.
Davant l’aprovació definitiva de la llei, el sindicat conclou que «els camins de la negociació institucional no ens farà arribar enlloc» i defensa que la resposta ha de passar per «l’organització i l’acció col·lectiva». En aquest sentit, recorden accions recents com «el boicot a l’esdeveniment institucional del copríncep el 28A o la mobilització de més de tres mil persones el 16M», tot apuntant que «ara, serem creatius, perquè el suport mostrat a aquestes accions és una prova de la massivitat i el poder amb el qual comptem».
Finalment, l’organització fa una crida a la ciutadania perquè, davant possibles increments de lloguer o situacions de vulnerabilitat residencial, actuï de manera coordinada. «Si us arriben cartes de pujades de preu insòlites, no les respongueu. Si s’acaba el vostre contracte d’arrendament i no trobeu cap alternativa digna, assequible i estable, no abandoneu la vostra llar», assenyalen. També animen els afectats a contactar amb els seus veïns i amb el mateix sindicat «per a poder organitzar-nos i defensar-nos enfront de les injustícies a les quals Govern vol que ens enfrontem de manera individual».