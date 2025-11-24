Les escoles reforcen protocols i accions per abordar la violència de gènere i promoure una convivència igualitària

El 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència de Gènere, es commemora des de fa 26 anys de manera oficial, tot i que els seus orígens es remunten al 1981, quan diversos moviments feministes de Llatinoamèrica van començar a recordar la mort de les germanes Mirabal al 1960. Aquesta reivindicació va prendre un impuls global el 1999, quan l’Assemblea General de les Nacions Unides la va reconèixer i institucionalitzar a escala internacional.
Avui, el 25-N és una jornada mundial present arreu del planeta, marcada al calendari pel seu profund significat social. Tot i els avenços, les notícies sobre violència masclista continuen evidenciant una realitat persistent. El Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere ha informat que, entre gener i octubre, ha atès 316 dones, de les quals 157 són nous casos. Aquests registres fan aflorar una inquietud creixent sobre els valors que interioritzen les generacions en etapa formativa.
Amb aquesta perspectiva, EL PERIÒDIC ha consultat diversos centres educatius del país per conèixer com aborden una temàtica tan sensible. Per a moltes escoles, és essencial disposar de personal preparat. És el cas del Col·legi Mare Janer, que compta amb “una comissió de 6 docents anomenada ‘Comissió d’igualtat’”. Tal com indica la direcció, aquest equip s’encarrega “d’elaborar i posar en pràctica un ‘Pla d’igualtat’ intern, basat en el Pla de Sensibilització per a la Igualtat de Gènere als Centres Educatius d’Andorra (juny 2020 amb els adults)”, així com de “assistir a les reunions amb Govern per veure quines activitats fer a cada etapa amb els alumnes”.
«Tenim una comissió de 6 docents anomenada ‘Comissió d’igualtat’ que assisteixen a les reunions amb Govern per veure quines activitats fer a cada etapa, i elaboren i posen en pràctica un ‘Pla d’igualtat‘ intern» – Col·legi Mare Janer
En la mateixa línia, el Col·legi Espanyol María Moliner ha creat un “Pla Especial d’Igualtat i Diversitat” que “integra de manera explícita, un protocol d’actuació destinat a la detecció, l’abordatge i la prevenció de la violència de gènere i la LGTBIfòbia”. El centre recorda que actualment aquest pla es troba en “fase d’implementació progressiva” des de l’inici del curs, concretament “des de l’octubre”.
Els centres coincideixen en la importància de promoure la igualtat dins l’aula, una pràctica que cada vegada és més present. Des del Lycée Comtes de Foix remarquen que treballen aquest objectiu mitjançant accions com “eliminar exemples o il·lustracions discriminatòries o que excloguin a noies, nois o qualsevol altre grup d’alumnes per raó del seu sexe”. L’objectiu és “garantir que tots els alumnes tinguin la possibilitat de participar de manera equitativa en les activitats d’aprenentatge”.
“L’objectiu és garantir que tots els alumnes tinguin la possibilitat de participar de manera equitativa en les activitats d’aprenentatge” – Lycée Comtes de Foix
El col·legi Sant Ermengol també impulsa iniciatives per fomentar la igualtat. A través del “Pla d’Acció Tutorial” organitzen “tallers, xerrades i activitats vivencials que fomenten el respecte, la convivència i la igualtat”. El centre afegeix que el Ministeri d’Educació ofereix tallers específics als centres adherits.
Pel que fa a les etapes educatives, la majoria de centres concentren les activitats específiques, en relació amb aquesta temàtica, a la secundària. Des del Col·legi Mare Janer expliquen que “a Secundària són activitats específiques on ja es parla de violència de gènere donat que és quan comencen a tenir relacions sentimentals”. Tot i això, alguns centres inicien la sensibilització en edats més primerenques. Al Sant Ermengol, el “Pla d’Acció Tutorial inclou activitats des d’Infantil fins a Batxillerat, sempre adaptades al moment evolutiu de cada alumne”.
«Amb el Pla d’Acció Tutorial organitzem tallers, xerrades i activitats vivencials que fomenten el respecte, la convivència i la igualtat» – Col·legi Sant Ermengol
A més, diverses escoles fomenten la participació activa de l’alumnat. Al Sant Ermengol “promovem debats, dinàmiques, projectes col·laboratius i activitats de conscienciació on poden expressar-se, reflexionar i desenvolupar un pensament crític i respectuós”. Per la seva banda, el María Moliner preveu constituir “un Comitè d’Alumnat amb la finalitat de potenciar la participació activa dels estudiants en la planificació i la difusió de missatges institucionals relatius a la igualtat i la prevenció”.
«El nostre col·legi té previst establir un Comitè d’Alumnat amb la finalitat de potenciar la participació activa dels estudiants en la planificació i la difusió dels missatges institucionals relatius a la igualtat i la prevenció» – Col·legi Maria Moliner
Finalment, davant possibles situacions de masclisme o violència de gènere, els centres actuen segons protocols establerts. Al Col·legi Mare Janer, es treballa des d’una cultura restaurativa en què tutors i l’equip psicopedagògic realitzen “intervencions concretes per conscienciar la persona del mal que està fent”. Al María Moliner, els casos es gestionen a través d’un procediment formalitzat que implica els serveis “d’Orientació, el Comitè d’Igualtat, els tutors i l’equip directiu”. Al Lycée Comtes de Foix es dona suport directe a les víctimes i es supervisen conductes que puguin derivar en assetjament o violència masclista. I, al Sant Ermengol, aquests episodis “s’aborden amb la màxima celeritat, sensibilitat i rigor”, seguint un protocol que inclou “escolta activa, protecció immediata de la víctima, intervenció educativa i mediació”.