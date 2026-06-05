Pérez-Desoy considera «massa optimista» culminar aquest any la delimitació fronterera amb Espanya

La negociació per establir de manera definitiva la delimitació fronterera entre Andorra i Espanya no preveu una resolució immediata. L’ambaixador d’Espanya al Principat, Carles Pérez-Desoy, ha considerat aquest divendres que és «massa optimista» pensar que el conveni pugui quedar enllestit aquest mateix any, tot i les previsions expressades mesos enrere pels dos executius d’avançar en les converses abans de l’estiu.
Segons ha explicat Pérez-Desoy, la fase tècnica dels treballs ja està completada després que el comitè conjunt d’experts dels dos estats finalitzés les seves tasques. Ara, però, el procés resta a l’espera que Andorra lliuri el seu informe d’anàlisi dels resultats obtinguts. «Espanya el va presentar a finals d’any, a la darrera reunió, i Andorra va demanar una mica més de temps», ha indicat l’ambaixador, que també ha apuntat que, d’acord amb la informació de què disposa, el document andorrà hauria d’arribar «aviat».
«Espanya el va presentar a finals d’any, a la darrera reunió, i Andorra va demanar una mica més de temps» – Carles Pérez-Desoy
La presentació d’aquest informe permetrà obrir una nova etapa de les negociacions entre els dos països. Aquesta segona fase consistirà a estudiar de manera detallada les diferències detectades pels equips tècnics. «Passarem a la segona fase, que és ja un cop identificats els punts on hi ha discrepàncies, analitzar-los un a un i veure què fem», ha explicat Pérez-Desoy.
Malgrat els dubtes sobre la possibilitat de tancar un acord a curt termini, l’ambaixador espanyol s’ha mostrat convençut que durant aquest any es podran fer passos endavant dins d’aquesta nova fase de treball, que es desenvoluparà en el marc de la comissió mixta copresidida pels representants diplomàtics dels dos estats. Amb tot, ha insistit a moderar les expectatives sobre la rapidesa del procés, que haurà de concloure amb la signatura d’un tractat internacional semblant al que Andorra va formalitzar amb França l’any 2012 per fixar la frontera entre ambdós països.