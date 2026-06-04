Sant Julià reforça el departament d’Urbanisme amb quatre nous tècnics i una revisió de l’organigrama

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dijous la modificació dels organigrames dels departaments d’Obres Públiques, Urbanisme i Cadastre, Gestió Patrimonial Comunal i Serveis Generals amb l’objectiu de continuar endreçant l’estructura administrativa comunal i reforçar la capacitat de resposta a la ciutadania. La mesura preveu la incorporació de quatre noves places tècniques fixes per reforçar especialment el departament d’Urbanisme.
El cònsol major, Cerni Cairat, ha defensat que es tracta d’una necessitat que s’arrossega des de fa anys. “Hi ha una manca d’efectius i sobretot una manca d’especialització en diferents matèries en aquest departament”, ha afirmat. Per aquest motiu, ha explicat que la modificació busca “dotar-lo de més recursos humans i alhora millors recursos humans”.
Segons Cairat, el departament funciona actualment “pràcticament amb serveis mínims” i el personal està assumint un gran volum de feina derivat tant dels projectes urbanístics en curs com de les actuacions d’obra pública i infraestructures que s’estan impulsant a la parròquia.
Les quatre places que es crearan corresponen a perfils tècnics especialitzats en àmbits com l’enginyeria, l’arquitectura, les obres públiques, l’urbanisme i la gestió cadastral. “Creiem que aquesta modificació de l’organigrama que preveu la incorporació de quatre noves persones de manera fixa és necessària”, ha remarcat el cònsol.
Els processos de selecció ja estan en marxa. Cairat ha explicat que els edictes es van publicar fa setmanes i que actualment ja s’ha tancat el termini de presentació de candidatures. “Hi ha força candidatures” i la voluntat és poder cobrir totes les places “amb un únic objectiu, que és el de donar millor servei a la ciutadania”.
El cònsol major també ha desvinculat aquesta reorganització de l’expedient disciplinari obert al cap del departament de Gestió i Desenvolupament de Persones. “Ara el que es tracta és d’endreçar el departament i dotar-lo de recursos”, ha assegurat. En aquest sentit, ha insistit que l’Executiu comunal està centrat a mirar endavant i garantir que un dels departaments que gestiona més recursos econòmics disposi dels efectius necessaris per desenvolupar correctament la seva feina.
L’aprovació ha tirat endavant amb l’abstenció de la minoria. El conseller de l’oposició Josep Majoral ha justificat la posició argumentant que es tracta d’una qüestió complexa que no han pogut analitzar amb prou profunditat. “No ens hi posem en contra, però tampoc hi donem suport”, ha manifestat.
Majoral ha explicat que la gestió de personal és una matèria sensible i que alguns dels punts aprovats no s’han treballat prou en les comissions corresponents. “Segurament no s’han treballat a fons per temps o pel motiu que sigui”, ha dit, afegint que esperen rebre més explicacions sobre alguns aspectes del text. També ha justificat la sensibilitat de la qüestió pel fet que implica “moure personal, canviar personal i modificar graelles”.
Moviments pressupostaris per donar cabuda a projectes
La sessió de consell de comú també ha servit per aprovar diversos suplements de crèdit i crèdits extraordinaris vinculats a projectes d’inversió i actuacions comunals.
Entre les mesures aprovades destaca un suplement de crèdit destinat a finançar la construcció del futur centre de processament de dades a l’aparcament de la plaça Germandat. Cairat ha recordat que es tracta d’una ampliació d’una partida adjudicada fa tres anys i ha definit aquesta infraestructura com “el cervell del Comú”.
També s’ha aprovat un suplement de crèdit de 120.000 euros per finançar estudis i projectes d’inversió. El cònsol ha explicat que es tracta d’un trasllat de recursos procedents d’una partida genèrica d’estudis cap a una partida específica. Segons ha detallat, el moviment corregeix “un error pressupostari” derivat, precisament, de la manca de recursos humans al departament d’Urbanisme.
Aquests recursos serviran per redactar projectes executius d’obra, contractar direccions facultatives i impulsar actuacions previstes pel Comú, entre les quals la construcció d’un aparcament a la zona del Comabella i diferents treballs vinculats a l’eixamplament de la carretera de la Rabassa.
La corporació també ha aprovat altres crèdits extraordinaris, tots ells per unanimitat, destinats a diferents actuacions. Entre aquestes hi ha una partida de 30.000 euros per a treballs en punts de captació d’aigua de la parròquia, 22.000 euros per a l’adquisició d’equipament per al departament de Serveis Generals, 25.000 euros per al control del sistema d’ancoratges de l’aparcament Camp de Perot, 50.000 euros per a la futura deixalleria i magatzem comunal i 80.000 euros per a la concessió d’un préstec a Camprabassa SA.